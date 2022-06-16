林峯被黃浩然慫恿追多個B：承你貴言！

由林峯、黃浩然、周秀娜領銜主演的警匪劇《黑金風暴》，正於香港開電視播映，林峯與黃浩然雖然是相識多年的好兄弟，但今次才是合作最多對手戲的一次，為「隆重其事」，二人在開拍前專誠相約商討角色演繹，盡顯專業。黃浩然透露他們過往曾飾演相似角色，但今次拍攝都有一定難度，因要突破之前的演過的，至於林峯則表示：「近年都多演警察角色，但今次唔同嘅係同好兄弟浩然合作，之前我哋有拍過古裝戲，講到最多對手戲，今次係第一次。其中我最難忘一場戲，係我個角色畀浩然鬧到冇得反駁，嗰場戲佢好Man，英雄救美得嚟，有啲喜感又可以帶出兄弟間嘅矛盾。」

《黑金風暴》集查案、追捕、飛車、打戲於一身，劇情緊湊，戲外2位主角林峯、黃浩然卻父愛洋溢，不時大談育兒經。在拍攝期間榮升新手爸爸的林峯，自爆經常向黃浩然請教心得，期間林峯更慫恿已為兩子之父的黃浩然追多個女，令黃浩然哭笑不得：「嘩，我唔好搞喇！你最好追番個，一仔一女。」林峯聞言表示受落，更指：「承你貴言。」

提到今次劇集有不少動作場面，未知作為新手爸爸的林峯可有特別錫身？林峯表示沒有：「喺安全情況下，自己做到都自己做，好少用替身。」談到今次新劇香港演員陣容鼎盛，黃浩然則說：「有好多我好欣賞嘅演員，飾演我上司嘅吳啟華，今次終於可以同佢合作，依然係咁Nice、咁風度翩翩嘅前輩。」