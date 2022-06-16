34E陳靜床上拋胸肉搏鄭嘉穎　拒做小三：相信世界有因果

藝人鄭嘉穎、陳靜（Dada）以及朱晨麗主演電影《焚身》，今日（16日）推出香港版海報及首回預告，海報以及預告片，Dada火辣登場，尤其於預告片中，穿上黑絲低胸吊帶睡袍的她，與鄭嘉穎床上肉搏，大晒34E「胸」器，相當惹火！

現實中，嘉穎既是慈父又是愛妻號，被問到如果碰到狂蜂浪蝶會如何處理？他直言會用盡一切方法不讓它發生，因負擔不起後果，加上非常珍惜自己家庭，又不喜歡飲酒：「我覺得（出軌）在我身上的可能性近乎零，我已經唔出街，日日都在家裏，除了打波或與朋友吃飯。其實我太太都認識我朋友甚至有他們聯絡，我太太都知道我所有事情，所以這故事發生在我身上的機會是零，我除了打波就是留在家中，怎會出軌！」

至於Dada則形容自己為人對愛情是非常理性和黑白分明，對於有另一半的異性也不會作進一步交流，以及保持避忌，以免引起不必要的誤會：「都好難做到朋友，不會約出來、不會聊天，因為這些事不可以犯錯，我都不想別人這樣對我，所以我更加不會這樣對人，我相信這世界是有因果的。」朱晨麗在戲中遭到Dada介入婚姻搶夫，她則表示自己角色很善良，為了小朋友希望維持完整家庭，被問到如果發生在自己身上會如何處理？她說：「如果跳出來作為我自己的話，我就覺得當然有了小朋友，無論發生任何事都為的家庭先，但如果拍拖的話就未必會這樣。」