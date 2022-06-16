《乘風破浪》爆是非！趙櫻子唔沖廁嫌疑大　阿嬌剝花生斷正

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）現於內地，忙拍攝真人騷《乘風破浪》。有網民爆料，指有「姐姐」如廁後不沖水，當有人忍不住問她為甚麼不沖廁時，她即扮無辜說：「我不知道，我以為是自動沖水。」又指她送禮給姐姐們時，惟獨沒送給徐夢桃；參加戶外活動時，她打扮性感卻忘記戴Bra，而且不聽建議，差點燙傷工作人員！她被淘汰後立即開一個直播，跟網民說：「大哥們我被淘汰了，大家快去幫我投票啊！」雖然該網民未有指名道姓，但很多人猜測是趙櫻子：「這麼奇葩的人我都想不到還會有誰」、「因為就她一個天天直播喊大哥啊！」最搞笑是阿嬌轉發了該貼文，雖然之後刪除，但已被人Cap圖，被網民取笑「食花生」。

騎呢博出位

雖然趙櫻子的名氣不高，但屢出騎呢招博出位！之前她於節目中認錯阿Sa是阿嬌，搞到阿Sa即時「反眼」。她與阿嬌、寧靜同組演唱歌曲《情書》時，全部人都穿白色衫，唯獨她着綠色衫，被指標其立異。又有一次，趙櫻子跟阿嬌閒聊：「你平時跟朋友說話也是這種方式，對不對？就是直給的方式。」阿嬌顯得非常尷尬，趙櫻子見狀即道歉。不少網民不值其行為，紛紛留言叫她滾。有指她真的「滾」了，於第2次公演後已被淘汰。