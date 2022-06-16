柳瀨沙希　 I奶橫掃寫真界

做人最緊要有目標，咁先至唔會渾渾噩噩，若然係胸懷大志嘅話，更加抵讚！好似今年34歲嘅柳瀨沙希，唔止胸前偉大咁簡單，仲對自己能夠喺今年征服寫真界胸有成竹，家陣頻頻向寫真迷施以「胸」襲，氣勢真係相當「胸」猛！

勁過菜乃花

日本寫真女優嘅上圍尺碼真係唔知點樣計法，有啲女仔好勉強先唧到條乳溝，但就話自己有對E奶，又有啲女仔對車頭燈同個頭差唔多大，竟然只係I奶，令人摸不着頭腦。正如今日為大家介紹嘅柳瀨沙希，就有一對好大好大嘅豪乳，雖然官方尺碼為39吋I Cup，但係同另一位I奶女優菜乃花比較，體積至少大上一倍！最難得嘅係，沙希條腰唔算好粗，令上圍顯得更加激凸，如果佢個屁股再大啲同再翹啲，整副身材就會顯得更加婀娜多姿。

全方向胸襲

柳瀨沙希喺2015年出道拍寫真，2018年突然間唔撈，去到2020年11月先至回歸，並且唔再用前藝名柳瀨早紀。復出後嘅沙希，氣勢好似仲勁過以前，一嚟佢嘅上圍實在太過激凸，二嚟個樣好有親和力同治愈力，令觀眾相當受落，好似佢最近推出嘅寫真碟《ぱいせん》，上市兩日就成功奪得多個網購平台嘅寫真碟銷量榜冠軍！難怪沙希豪言要喺今年征服寫真界！除咗拍寫真之外，阿妹嘅發展可以話係全方向，賽艇資訊節目會見到佢，又同藝人八福瑞穗一齊搞咗個網絡頻道教大家煮嘢食，而喺今個月仲會有佢主演嘅深夜電視節目啟播呢！