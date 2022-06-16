好色男女　共享入廚樂

食色性也！喺性方面覺得飢渴，好自然要搵嘢食，有調查發現，廚房係美國人經常曳曳嘅地方，莫非同偷食有關？今次介紹嘅四仔，故事都發生喺廚房，睇完一眾脫星嘅忘我演出，相信大家都會同意，「入廚樂」呢三字係時候重新定義。

處女廚神

廚房水喉壞咗，型男師傅上門修理，搞到女戶主「濕晒」，呢類劇情係鹹片嘅例牌套路，呢套由Filthy Kings Clips推出嘅《The 20 Year Old Virgin》，就改咗少少，講述飾演美女廚神嘅Uma Jolie，因為種種原因，遲遲都未破處，某日屋企焗爐壞咗，搵嚟靚仔技師Johnny Love上門維修，結果孤男寡女共處一室，Uma終於有機會嘗到魚水之歡。片廠以行精品四仔路線見稱，呢套作品亦唔例外，雖然只係搵嚟一男一女演出，但喺劇情鋪排方面用咗唔少心思，加上浪漫嘅拍攝風格，令人賞心悅目。

圍裙誘惑

見到色香味俱全嘅美食，好多人都會忍唔住舐晒脷，如果加埋有位性感女廚師為你下廚，會唔會更加吸引？由四仔片廠Reality Kings製作嘅《Dirty Intentions #17》，就畀到大家一個答案。影片搵嚟Alyssia Kent、Savannah Sixx、Desiree Dulce等性感迷人嘅脫星演出，佢哋嘅身材火辣，全裸着起圍裙嗰陣，視覺效果超正，相信大部分男士見到，個心都會蠢蠢欲動。

喜感十足

鍾意玩吓煮飯仔嘅男女，當見到設施齊全嘅大型廚房，總會心思思想借嚟煮番幾味，但借還借，小心遇着熟女飢民玩突擊！由Taboo Heat製作嘅《Perfect Free Use Anal Step Aunt》，就畀到大家一個啟示。故事講述兩位天后級熟女脫星Cory Chase同Karma RX係著名廚師，屋企有個超大廚房，於是吸引到夢想成為廚師嘅型男嚟借用，殊不知呢兩位熟女係慾海飢民，竟然對型男上下其手，跟住仲施展口技，搞到型男忍唔住要將佢哋就地正法。全片唔止鹹味極重，仲好有喜劇感，係一套娛樂性十足嘅四仔作品。