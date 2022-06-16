謝寧分享選港姐心得　做好自己懶理負評

前港姐謝寧、歐陽德勛和蔡立兒今晚（16日）接受楊紹鴻和文頌嫻主持的電台節目《一起走過》訪問，謝寧貴為1985年香港小姐冠軍，對於今年港姐50周年，她覺得時間過得好快，稱若50位港姐集齊一起一定好莊觀，話雖如此，她笑言自己就不會出席。她稱沒有留意今屆面試港姐的質素，聞林作批評港姐9成是豬扒言論後，她即說：「咁衰！年年都有人話啦！知唔知參加港姐需要勇氣，水準亦愈來愈高，除了靚，又要才華和學歷，好似冇博士都入唔到圍，難度好高，讀得書又要靚女真係唔多。」她認為經包裝後就會變大美女，直言不少港姐經包裝後都會變到好靚，認為到時再評論也未遲。她並分享選美心得，千萬不要看外界對自己的評語，因為會打擊自信心，令自己沮喪，選前做好自己，包括做運動、護膚和充足睡眠便可。

經營曲奇餅店的謝寧，生意受疫情打擊好大，近來疫情放緩，生意轉好，慶幸生意仍守得住，感恩有一班忠實擁躉支持。對於有連鎖零食店全線結業，她也大感可惜，因女兒由細食到大。她透露近日與朋友合資研發全天然草本消毒液，是受疫情啟發，項目總投資 7位數，她個人投資佔了一半，她覺得有一份使命感，希望能幫到有需要的人。

掛住做實體音樂會

歐陽德勛和蔡立兒認識多年，但從未有合作機會，故今次獲邀受訪感到好榮幸。蔡立兒提到原本2019年籌備的個人音樂會，因為疫情一拖再拖，等足3年，希望能夠在明年落實舉行。德勛稱近年經常網上開Live，揚言好掛住做實體音樂會，他說：「以前開騷覺得唾手可得，經歷這2年多疫情，現在非常珍惜踏上台板機會，要好享受，因為唔知下次唱係幾時。」他亦有留意近幾年冒起的新歌手，好像Serrini，AGA，ＭC和馮允謙等，覺得他們都很有實力，也衝擊自己的想法，認為不應將自己框在甚麼年代，希望將來能有機會與新一代歌手合作。