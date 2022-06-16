林奕匡唱陳柏宇《霸氣情歌》：首歌係我送佢嘅結婚禮物！

歌手林奕匡（Phil）繼姜濤的《Dear My Friend》及葉巧琳的《難道我還未夠難》之後，Phil最新作便揀中了由他作曲、好兄弟陳柏宇（Jason）的《霸氣情歌》。

該歌曲於2017年推出，是當年Phil送給Jason的結婚禮物，所以今次的cover，分外有意義，他說：「呢首歌係我5年前寫畀Jason去唱嘅，嗰時佢結婚，當係一個結婚禮物咁，我覺得係一件都幾正嘅事，好Sweet！」而揀中此曲來cover，更因為罕有，Phil指：「我咁耐以嚟都少有唱過畀大家聽，可能只唱幾句、少少demo咁樣…」所以今次確是名副其實難得的機會。

儘管是首cover song，但Phil也不只是「齋唱」就交貨，除了在編曲上花心思，更加入極有其個人特色的色士風演奏進曲中，讓該首歌耳目一新！

Phil坦言唱cover song揀歌時，其實也帶點私心：「我不嬲都有去cover吓別人嘅作品，自己都有啲私心嘅，既然都唱人哋嘅作品，不如唱首自己寫畀人嘅作品。」忙於在選秀節目中做導師的Phil，除了要為未來樂壇新血花心思之外，其實他的腳步一直沒有停下來，唱cover song亦只是其中一環，他一直密密做、不停找創作靈感，希望可以在音樂上有更多不同的展現。