連詩雅提早「入門」與陳家樂同居　預習做慳家人妻

藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）早前宣布訂婚，家樂早於拍拖初期已搬出來獨居，並與好友衛詩雅做鄰居作掩飾，實情是搬到跟Shiga相鄰的屋苑，近期雙方關係再進一步，Shiga被拍到出入男方屋苑，原來她已直接搬竇與家樂同居試婚！

現年35歲的陳家樂與「長腿女神」Shiga因拍攝無綫旅遊節目《12個夏天》而撻着，他們為保愛苗而發展兩年多的地下情，早前家樂以相約好友出海釣墨魚為名，求婚為實，為女友送上驚喜，其後2人在社交網放閃宣布已訂婚。

家樂成功將女神私有化，全因一招近水樓台。拍拖前他原本與家人同住馬鞍山，Shiga則與家人居於九龍區的啟德一號，由於兩區距離頗遠，若要見面車程需時，加上雙方工作繁忙，每次見面都要爭分奪秒。為爭取相處時間，家樂拍拖不久就決定「移船就磡」，由馬鞍山搬出九龍，獨居啟德另一屋苑龍譽，表面上是跟居於同屋苑的老友衛詩雅做鄰居，互相有照應，實則是方便跟另一個「詩雅」見面拍拖！Shiga的寓所與他的屋苑分別位於沐寧街8號及9號，中間只相隔一個停車場，出入既不會太過張揚，又可隨時照顧女友，一舉兩得。

素顏出入 冇街坊認出

隨着戀情由地下走上地面，訂婚後Shiga決定將雙方距離縮到零，一直跟家人同住的她最近搬入家樂寓所，展開甜蜜蜜的同居生活。日前約下午2時許，身穿間條裙外搭長袖恤衫、頭戴黑色漁夫帽及口罩的Shiga，被拍到由龍譽步出，她全程頭耷耷，邊行邊撳電話，未知是否向男友報告行蹤。由於打扮低調及未施脂粉，期間未有被途人認出，平日有車代步的她就未有揸車，當日搭港鐵，將為人妻的她已懂得慳家之道。

「珍惜身邊擁有的好」

另外，日前Shiga在社交網上載身穿低胸連身裙的靚相，現時事業愛情兩得意的她，撰長文表示要珍惜當下：「這些日子其實真的不容易過，在疫情下很多時候可能都會待在家，工作有時也受到影響，生活很多事情，可能會變得更不簡單，但是因為這樣，更加懂得珍惜身邊擁有的好，擁有的機會，擁有的際遇。」她又自言是個不擅長跟別人溝通的人，但因為擔任節目主持，多了機會跟不同的人接觸。分分鐘都關注着另一半的家樂，亦有留言讚「靚」，再次閃盲一眾網友。

家樂慘被「前度」遺忘

陳家樂除了冧暈連詩雅外，連小演員「星星」也被他迷倒。早年2人合作拍攝工作，陳家樂拍片表示要與「星星」訂婚，並為她戴上戒指，問道：「你想戴邊隻手指呀？你依家應該叫我做乜嘢呀？」但「星星」害羞得說不出口，只懂甜笑。

事隔多年，2人再度合作，見「星星」已經長大不少。陳家樂趁機再問對方：「你記唔記得要叫我做咩呀？」但「星星」似乎已忘記得一乾二淨，令他感慨表示：「完美演繹……我以為會呃到佢講我係真愛。星星大個女啦！」好友衛詩雅則搞笑留言：「你話過娶佢，佢依家唔再相信男人啦！」並重新上載當年他與「星星」的「訂婚」片段，陳家樂即沒好氣表示：「咁你都keep住（片段）。」