【是日通勝】

農曆五月十九

壬寅年 丙午月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、祈福

忌：出行、醞釀、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：22、31、35、40

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：過得自己過得人，遇到困難才不會孤立無援。

金牛座：別把不快事放在心，珍惜當下，保持好心情。

雙子座：不要隨便插手別人的事情，有可能惹禍上身。

巨蟹座：缺乏交流容易引起誤會，感情關係出現暗湧。

獅子座：財運不錯，理財有道，多用橙色對你有着數。

處女座：做人不能自私，佔了甜頭別待薄幫過你的人。

天秤座：投資要量力而為，貿然下注有可能虧本收場。

天蠍座：貪字得個貧，懂得知足，騙徒自然無機可乘。

人馬座：愛情運欠佳，要帶眼識人，有些人不值得愛！

山羊座：平凡是福，只要腳踏實地，今天不會有麻煩。

水瓶座：幸運指數排第一，事業運特別強，令人羨慕。

雙魚座：事業運較失色，做事要分輕重，勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）羊 壓力大

鼠：自信心強，利見客傾生意，成事機會高。

牛：整體運勢下滑，易因面子問題惹上麻煩。

虎：面對競爭不宜硬拚，忍讓有助化解壓力。

兔：人際關係欠佳，容易被競爭對手比下去。

龍：心浮氣躁，做事要循規蹈矩，勿走捷徑。

蛇：創意澎湃受認可，易從職場中脫穎而出。

馬：謀事忌衝動，亂替人出頭將會惹上麻煩。

羊：是日沖煞，壓力纏身，要留意人際關係。

猴：異性緣佳，單身者可望遇到不錯的對象。

雞：運勢攀上高峰，事業上有機會揚眉吐氣。

狗：財運弱，對營商者最不利，易被人搶客。

豬：貴人運強，即使遇困難也有人助你解決。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

健康無價

舊時很多人都喜歡去茶樓飲茶，順便跟別人交流，談天說地，天南地北，旨在聚會聊天，多於吃飽肚子，所以就有「一盅兩件」的出現，一壺清茶，兩件點心，來作陪襯而已。

不過，別以為兩件小小的點心，就算多吃兩三件，也不怕肚脹胃滯，其實點心會對健康構成隱在威脅，不能輕視。

眾所周知，大部分點心都是三高食物，製造方法導致多糖多鹽多油，飽和脂肪及鈉含量超高。另外，材料方面通常是多肉少菜，澱粉質為主，所以膳食纖維過少，油炸食品更是多不勝數，再加上甜品都是糖分超多的。

現今世界，健康飲食備受推崇，人人都知道要對自己身體好，必須從飲食入手，所以標榜健康飲食的餐廳愈趨普及，慢慢代替傳統不太健康的食物。例如以一杯牛奶或鮮果汁，來代替老是在茶壺中翻熱多次的清茶；一片穀類麵包代替精製麵粉炮製的飽點；新鮮直接食用的蔬菜，代替過度煮熟令營養流失的油菜；白烚雞蛋代替油分過多的煎蛋。

身體是自己的，健康是無價的，飲食方法正確，身體病痛自然少。

從今日開始，避免不健康的飲食習慣，對自己好一點吧！