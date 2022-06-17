視帝意外失手！郭晉安連摑陳煒4巴內疚認錯

藝人陳煒在無綫新劇《回歸》慘遭郭晉安在無預警下掌摑，身為視帝又是前輩的安仔坦言對陳煒感到抱歉，同時又覺得在後輩周嘉洛和吳偉豪面前犯錯很難堪，捱摑的陳煒卻表示：「從來冇怪安仔，大家太投入了！」

7月11日首播的無綫劇《回歸》，男、女主角郭晉安和陳煒演一對夫妻，當中有不少細膩感情演出，其中一場在法庭外掌摑陳煒的戲份卻發生意外，安仔對自己犯下這個錯誤大感內疚，自覺令陳煒受委屈。

身為視帝又富演出經驗的安仔很愧疚，受訪時坦言：「我摑咗煒哥4次，當中有NG就唔關我事啦，但第一巴其實係唔需要，因為我出錯，煒哥都未講完對白，我就摑咗落去，當時大家都呆咗，問我搞咩？我真係好難為情呀……唔知點好，仲要喺兩位後生演員前面犯錯！」

陳煒：我係受委屈嘅！

陳煒事後受訪，表示不會怪責拍檔：「我係受委屈嘅，不過係劇情啫，唔關佢事，我梗係唔會怪安仔啦！大家當時都好投入，其實摑之前安仔都好驚我會痛，但我叫佢唔使擔心，反而係第一巴我未講完對白就摑落嚟，有啲意外，所以個反應就最真實！」除了這個無預警的巴掌外，陳煒劇中因有不少被安仔誤會的戲份而有多場喊戲，令觀眾看得虐心，看來其真情演出，大可挑戰年底的視后寶座！