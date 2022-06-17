仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃

【營業資訊】為了幫助孩子加深認識社會、建立良好的品格及正確價值觀，讓他們明白「助人為快樂之本」的道理，仁濟醫院推出《關愛小領袖親子義工及月捐計劃》，鼓勵家長以孩子名義每月捐款$99成為捐助者，為仁濟各項慈善服務籌募經費，幫助和關愛社會上有需要的人；同時為了培育孩子成為充滿正能量的小領袖，透過參與義工活動讓親子建立更緊密的關係。

《關愛小領袖親子義工及月捐計劃》全年接受申請，歡迎2至12歲幼兒、兒童及青少年參加，捐款港幣$100或以上可獲政府免稅收據(香港居民適用)。參加的小領袖可獲得輕鬆小熊新禮品乙份，一年內持續每月定額捐款可獲發參與證書，另外一年內參與兩次或以上義工服務更可額外獲發嘉許證書。

善長可選擇登入仁濟捐款網站以信用卡方式即時參加，也可填妥月捐表格以電郵或傳真交回仁濟醫院董事局。除了每月定額捐款，善長亦可以一次性捐款的形式支持。上述計劃並不會扣除任何行政費用，善款全數撥捐仁濟各項慈善服務。本院將一如以往，於「仁濟緊急援助基金」、「仁濟永強全癱病人基金」、「仁濟明日更生慈善基金」、「仁濟傳心傳義基金」及部分籌募項目中均不會扣除任何行政費用，以確保公眾善款全數用於仁濟的慈善工作上。