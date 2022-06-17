最後衝刺！多元獻禮博爸b一笑

一年一度的父親節真係到啦！相信不少人為了博爸b一笑都絞盡腦汁，思前想後要如何慶祝。如果禮物仲未有着落又或想加碼，不如睇睇小記推介，睇吓有無刺激到你的思維，選中心儀禮物之餘分分鐘賺埋優惠，所謂Why not both就係咁解啦！

【一日遊提案】

要選購心儀的父親節禮物，MOKO新世紀廣場的多間商戶都推出限時優惠，如OTO、OGAWA、Brooks Brothers等，此外，商場提供了一個「一日遊」提案，由禮物到節目都齊備，其中包括由6月17日起，The Point會員可率先於App中憑20,000積分換領「錫爸爸滋味福袋」，以及到旺角花墟選購小禮物後可憑花墟發票、花及於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，便可換領「好賞同樂」三重賞（HK$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point消費積分）等，福袋及獎賞都是換完即止。

另外，都說女兒是爸爸的前世情人，由即日至6月26日，場內舉辦「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」，P助與粉紅兔兔首次以全新的和風浴衣造型現身，並化身為打卡裝置與各位暢遊夏祭。場內不但設置了近20個夏祭屋台以優惠價供應滋味食品，更有P助與粉紅兔兔期間限定店，以及山下菓子夏祭甜品期間限定店，令人忍不住買買買。

【搶訂低至1折名牌家品】

要營造舒適的家，當然少不了合心意的家品，一站式家居主題商場HomeSquare「香港家居折2022」將於7月11日至8月14日進行，搜羅多達60,000件精選激筍名牌傢俬家品，當中不乏低至$1及1折心動價格產品，如$1Homeless — NORMANN 北歐簡約吊燈、1折Verdee Bamboo Living—竹球吊燈、Francfranc—FIER 3座位組合式布藝梳化、Serta—Gisborne床褥等，超筍！目前已有優先搶到心水產品的機會，於即日至7月10日期間，只要在商場以電子消費滿$6,000，即可登記成為Smart Buyer，搶先在公開發售前預留至抵傢俬家品。

【盡享全年優惠】

要爸b大豐收，除了購物優惠外，餐飲及玩樂都好緊要，經過全面升級的東薈城名店倉CLUB CG會員計劃，由即日至7月10日期間只要以電子貨幣單一消費滿港幣2,000元，並經TAIKOO+流動應用程式上傳消費單據成為CLUB CG會員，即賞港幣60元指定餐飲商戶現金券。此外，會員經TAIKOO+流動應用程式上傳之首5張滿港幣100元單據，每張更可獲贈額外100積分。CLUB CG會員同時享「六大尊屬禮遇」，包括迎新禮遇、全年獎賞、會員折扣、生日禮遇、泊車優惠及活動邀請，其中會員折扣更包含超過90個全年餐飲、購物優惠及禮遇，當中更聯乘了多間位處大嶼山的酒店、主題樂園及旅遊景點，推出會員限定的玩樂住宿優惠添！

【至萌廚具之選】

現今的爸b集多功能於一身，擁一手好廚藝亦是家常便飯，若然有優質好廚具就是如虎添翼。置富Malls聯同Moomin姆明一族【置富Malls X 姆明春日「煮」意】，只要於置富 Malls旗下指定商場消費滿指定金額，即可換領「置富Malls X姆明春日『煮』意的姆明下廚好物，包括「姆明木製單柄鍋連蓋」及「姆明田園餐墊連餐具套裝」，每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。

如果換領不到合水心產品，仲有全新姆明期間限定店(至6月21日止)登陸於馬鞍山廣場，除有多款姆明一族精品，還以姆明村場景布置，加上多個熱門角色，打卡一流。