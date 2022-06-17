栢天男日瞓4粒鐘谷極限　楊潮凱預再開戲做導演

藝人栢天男（Adam）、黃又南、張達明及導演楊潮凱等晚上（16日）出席電影首映禮。近期忙於拍電影的Adam，表示正跟導師學演戲：「因為今次對手有謝君豪、王敏德咁有分量嘅演員，我要做足功課。（老師教邊方面？）今次角色對白唔多，老師主要教我點去演內心戲。」除了一對一教授，他同時亦參加了另一個演技班：「原先係上呢個小組班先，因疫情不斷延期所以近來先開學。」另他指要在中文下工夫，因演出時除了自己對白，亦要記對手對白，令演出時有更佳表現：「以前用英文去記對方對白，但比較轉折，轉用中文記會快好多。」另因實在太忙冇時間到健身室，故他在家安裝了很多鐵架，方便做運動：「要用盡每一刻，瞓之前做幾嘢。（每日瞓幾多個鐘？）4至6個鐘左右，攤落床即刻瞓到，同埋要食番多啲嘢，因為經理人話血氣唔夠點演戲。（咁忙壓力大嗎？）我覺得好充實，想再推自己個極限。」

至於楊潮凱就透露正為電影構思故事，他說：「想開下一部，會以小人物為題材。（做導演上癮？）係邊學邊做，拍第一套期間睇咗好多戲，有好多新構思好想放落下一部，好多謝好多Fans問幾時開第2部，希望2、3年內可以完成。（咁耐？）慢工出細貨嘛，預鬆啲先，如果快咗咪當Bonus。」他表示未知會否自導自演，要先看角色是否適合，坦言做導演和做演員是兩個不同腦袋，他表示現階段仍會做幕前工作：「參與吓啲綜藝，時間易就啲，但如果有啲好玩角色都會玩嘅。」