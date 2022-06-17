VELA CASA 米蘭家具設計分享暨開幕典禮

VELA CASA一直希望將更多歐洲設計及意大利頂級家具品牌帶給香港市場，適逢米蘭家具展正在舉行，決定將米蘭家具展帶到VELA CASA 灣仔的展示廊！當日，品牌邀請到正身處米蘭的意大利家具品牌代表與香港的來賓進行線上直播，介紹最新家具設計及物料，讓來賓們先睹為快。更榮幸地邀請了㇐直致力推動設計工業發展及協助零售業界抗逆的 商務及經濟發展局副局長─ 陳百里博士, JP（Dr. CHAN Pak Li, Bernard, JP）及立法會議員（批發及零售界）─ 邵家輝先生, JP （Peter Shiu Ka-fai, JP）作為主禮嘉賓主持開幕典禮並為業界送上支持，令活動蓬蓽生輝。

將米蘭國際家具展 帶到香港

是次分享會在VELA CASA 位於灣仔的展示廊舉行。正身處米蘭國際家具展的世界知名意大利家具品牌CIERRE 總經理 Mr. Gianmaria Conficconi 及ARFLEX 亞洲區銷售經理Mr. Enzo Scordamaglia 與在香港的來賓在大螢幕即場對話並介紹正展出的最新家具設計及物料，令一眾出席嘉賓一見難忘，猶如身處其中。

VELA CASA 創辦人吳紹棠先生（Mr. Kelvin Ng）更帶着一眾來賓於店內各處分享家具品牌ARFLEX的背景歷史及數款獨特及創新的單椅設計。ARFLEX產品除了具有歷史性，還結合了現代生產線和產品功能性，超越了現代產品，同時具有獨㇐無二的標誌。此外，Kelvin 更與來賓們分享具有現代設計感的歐洲家具如何融入於香港的家庭設計及各種地點，如商場、酒店和辦公室等等，一眾出席嘉賓深深感受到ARFLEX 一直堅持在設計領域進行突破創新，設計一直貫穿「超前」的概念，獲益良多。

當日眾多業內知名人士亦支持並出席活動，聚集了各個界別的精英一同交流設計文化。活動途中更邀請到香港設計中心主席─ 嚴志明教授，JP (Prof. Eric Yim, JP)、著名品牌設計師─吳秋全先生（Mr. Charles Ng）與VELA CASA 創辦人吳紹棠先生（Mr. Kelvin Ng）作為分享嘉賓，分別講述創建品牌心路歷程，以及如何㇐直推動香港設計產業成為亞洲設計中心。

開幕典禮 為弱勢社群「傳遞．愛」

當日，VELA CASA 開幕典禮亦緊接舉行並有幸邀請到商務及經濟發展局副局長─陳百里博士, JP（Dr. CHAN Pak Li, Bernard, JP）及立法會議員（批發及零售界）─ 邵家輝先生, JP（Peter Shiu Ka-fai, JP）作為開幕典禮的主禮嘉賓。 陳百里博士及政府㇐直致力推動設計工業發展，他當日更分享政府如何協助工商業並為業界盡力提供支援，鼓勵業界設計創新，並藉此促進本地家具業的發展。而邵家輝先生亦到來分享如何協助零售業界抗逆，為零售業的朋友及地區經濟活動打氣、送上支持。

開幕典禮完成後，邵家輝先生更與 VELA CASA 執行董事─唐慕貞女士（Ms. Jane Tong）一同將「傳遞．愛」捐款活動的捐款交予「母親的抉擇」，並由Ms. Joy Ko 代表接收。VELA CASA一直重視有需要的弱勢社群，希望藉「傳遞．愛」的捐款活動，將捐款代替花籃及禮物並贈予「母親的抉擇」，把愛傳遞給有需要的人。