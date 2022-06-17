率先朝拜波神　勁好行仲有新鞋抽？

NBA Finals經已圓滿結束，籃球迷意猶未盡的話，不妨到剛剛落戶銅鑼灣的全新Jordan Store朝聖一番。新店佔地3,000平方呎，屬全港首間以Lifestyle為設計概念的Jordan Store，裝修有別以往的全黑風格，全店以輕質材料和色調作為基礎，例如外牆首次採用白色調，地面是仿室內球場木地板，門口是闊身落地玻璃，整體更具現代感，配合清晰的男、女及小童區域，寬落又好行！

30多年前，第一雙以Michael Jordan名字命名的Air Jordan系列籃球鞋正式推出，作為主題店當然不乏紀念展品，例如店內就設有「6 RINGS籃球旅程展區」，展出6款Michael Jordan贏得冠軍指環的各個鞋款，包括AJ 6、AJ 7、AJ 8、AJ 11、AJ 12及AJ 14。另一方面，店內同時設有兩大藝術品，一是由藝術家O.OO創作的3米闊Jordan retro抽像風格掛畫，另一是藝術家王雪曈創作的籃球插畫，球迷入場咪錯過打卡機會！

為配合新店開張，即日起設限定獨家抽籤活動，Air Jordan 36 PF、Air Jordan 1 Low SE、Air Jordan 4 Retro SE將分別於6月18日、22日及29日進行抽籤。另外入場凡購買兩件產品或金額滿$1,299，即可獲贈NIKE自動褶傘一把，啱晒最近落雨天使用！

同場加映︰全白YEEZY上架

Adidas YEEZY BOOST 350 V2不時有新配色推出，繼早前全黑ONYX後，本周輪到全白Bone上架。此鞋特別採用 Primekint針織布料製成，中底是半透明TPU材質包覆的 BOOST物料，並刪去「SPLY-350」字樣令鞋身更加簡約。截稿前仲有唔少碼，有愛就衝啦！