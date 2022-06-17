天氣悶熱，偶然橫風橫雨，得閒留在家，無論是獨自一人又或三五成群，都適合來點酒小酎，近日有不同品牌的烈酒推出市面，無論是新品或限量版，淨飲或加冰品嘗都可以，摸住酒杯底傾偈，話咁快過日晨。

藝術禮盒

有美酒，都要有合適的酒杯，才能將酒的香氣和味道發揮得淋漓盡致。Johnnie Walker早前和葡萄酒杯製造商Riedel及日本街頭藝術家Taxa合作，推出Johnnie Walker Blue Label限量版禮盒，禮盒圖案以心臟和海洋為主題，配有抽象花卉、蜜蜂和木桶圖案，盒內有The Spirits及修長的酒杯，前者可帶出酒的花香和甜味，後者可提升威士忌的酒香餘韻，自用或送禮皆宜。

龐克搖滾限量版

邊喝酒邊聽音樂，人生一樂也。蘇格蘭Ardbeg酒廠每年都有1個全球慶典Ardbeg Day，除有嘉年華外，世界各地都不同的活動，同時間酒廠亦會推出限量版，今年就有全新龐克搖滾威士忌Ardbeg Day 2022限量版Ardcore，是酒廠首次以烘烤黑麥芽釀製威士忌，滲出焦糖氣息，入口有八角和黑朱古力的味道，餘韻有焦糖拖肥的甜香。

親民日威

提到日本威士忌，大家首先想到炒價驚人，其實除了少部分的出名大牌子，當地還有很多品牌選擇。早前引進香港的日本威士忌富士金襴，標榜以富士山底的山泉水、北海道水楢桶釀製和陳年，加上釀酒大師渡邊謙二作調和，入口有果味香甜，再加木質和香料氣息，酒體醇厚，價錢相對親民，對日威有興趣的話不妨考慮。

籃球狂熱

看籃球比賽，除了預備大堆零食，美酒亦不可少。軒尼詩早前和NBA成為合作夥伴，推出軒尼詩X.O NBA限量版，酒瓶和禮盒均有2個品牌標誌，禮盒以黑色磨砂配金色流線描繪籃球線條，瓶身標誌改成黑金色籃球圖案，欣賞完之後慢慢品嘗，口感圓潤有活力。