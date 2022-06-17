Mercedes-AMG ONE　限量千匹混能超跑

Mercedes-AMG最近趁品牌誕生55周年，發表了一款坐擁過千匹馬力、落得Track又出得街行(合乎道路法規)的F1級插電式混能(PHEV)超跑--Mercedes-AMG ONE 。話明F1級，車載多項來自F1的賽車技術，包括單體碳纖維車體與車殼、e-Performance高性能混合動力系統、主動式空氣動力學套件及推桿式懸掛等，全球限量275輛，索價約$270萬美元(未完稅約2,100萬港元) ，完全是為「有米」的頂級性能玩家度身訂造。

採用賽車級碳纖單體車身結構、中置引擎布局及雙座位設定的AMG ONE，由德國總部 Affalterbach 與英國 Brixworth 的 Mercedes-AMG 高性能動力系統專業開發團隊共同打造。它是全球首款搭載F1 e-Performance高性能混合動力系統 的道路版PHEV超跑。該系統由一具1.6L V6 中後置引擎及4具電馬達組成，可迸發出達1,063hp綜效馬力，完成0-100km/h及0-200km/h分別僅需2.9秒和7秒，極速 352 km/h。

4具電馬達當中2具(120kW)分別地獨立置於前軸，負責驅動前輪；另外2具分別為 F1 賽車所使用的 MGU-K 動能回收與 MGU-H 熱能回收馬達，1具直接安裝在引擎上與曲軸箱相連，1具集成到渦輪增壓器中。用以回收制動能量，在日常駕駛條件下回收功率高達80%。最先啟動的一對置於前軸的電馬達，而引擎則會在車載的催化轉化器達到工作溫度後才啟動。在AMG Performance 4MATIC+ 全可變四輪驅動輔助，混合動力通過專為 AMG ONE開發、高密齒比並集成了差速器的全新7前速手/自動一體波箱傳遞至後輪。

車載的駕駛模式選擇達6種之多，涵蓋純電駕駛到賽道駕駛。當中「Race Safe」、「Race」、「EV」、「Individual」4種可於一般道路駕駛使用，而「Race Plus」與「Strat 2」 (Strategy Position 2)則屬賽道專用。「Strat 2」乃高動態模式，選用此模式將啟動主動式空氣力學套件、降低前後懸掛，並以 F1 排位賽爭奪桿位的模式輸出最大動力，以獲得最佳單圈時間。

車載800V高電壓系統、參照F1賽車的8.4 kWh 鋰電池模組與冷卻系統布局及來自F1混合動力賽車，並已在AMG GT 63 S e-Performance應用的電池儲能系統技術，確保電池內的熱量均勻分布，時刻處於平均攝氐 45度的最佳工作溫度，令系統能夠頻繁使用，且能快速回收電能。滿電時，該8.4 kWh電池組可提供18.1km純電續航里程，除可通過回收電能，亦可透過引擎提供能量，實現更長續航里程或更高的驅動性能，又或以交流電和集成的 3.7 kW 車載充電器進行充電。

外觀造型及性能套件配置，由前下擾流上的活動襟翼、頭冚上的黑色出風口、前輪拱上的百葉窗式主動通風口，到車頂的黑色進氣通道、垂直鯊魚鰭、配備伸縮刀片的主動式雙層大尾翼等，全是以F1空氣動力學設計，能將氣流引導及為前後軸增加下壓力，提高空氣動力學效能。駕駛者可於Highway公路、Track賽道及RACE DRS速度先決減阻系統(可更快地達到高速) 3種空氣動力學設置選擇，只要車速達50km/h以上下壓力即可產生，並隨速度不斷增加。

低趴車身的配上源自 F1 賽車、配有自主減震調節系統的橫向推桿式懸掛；寬大輪拱，包圍着配上Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 輪胎及帶有centre lock 中心鎖且配備空氣動力學碳纖罩蓋的前19吋、後20吋專屬打造 10 幅鍛造鋁圈，通過增強車輪周圍的流動來提高車輛的空氣動力學效率。此外，輪圈內藏AMG 碳纖維陶瓷高性能複合制動系統，包括前 398 x 38mm、後 380 x 34mm穿孔通風制動碟及前6後4活塞固定制動卡鉗。

內裝亦受F1啟發，巧妙採用外露單體碳纖結構鋪陳，配搭岩漿灰色Nappa皮革與黑色DINAMICA 微纖維雙物料及高對比色縫線(標準色為黃色，另提供其他顏色選配)。一對固定式AMG Motorsport賽車座椅，可透過設在腿墊上的小機關，調節腿部與加速腳踏之間的距離，及透過可伸縮的活動式軚環電動調校持軚距離，另靠背可分別作25度及30度兩種斜度調校。此外，座椅採用了特殊的內部結構設計，支持駕駛者的背部空氣流通。F1款式軚環， 上有跟 F1 賽車一樣的換檔提示燈、 藍色大燈鍵、金黃色DNS鍵、綠色N鍵及紅色PASS鍵，另還配備2個AMG專屬按鈕以便在極端駕駛情況下，手不離軚都可輕鬆設定駕駛模式、9級AMG牽引力控制、激活DRS減阻系統及懸掛等。此外，車上還標準配備了 F1 電子後鏡及兩塊10吋屏幕(儀錶及中央觸控屏幕)，作為道路版，當然冷氣、音響、電動車窗及多媒體資訊系統一應俱全。

規格表

車型：雙門雙座位插電式混能跑車

動力系統：1.6L V6渦輪增壓配4具電馬達

綜效馬力：1,063 hp

傳動：7前速手/自動一體波箱

驅動：中置引擎、四輪驅動

0-100km/h：2.9秒

極速：352km/h

車身體積：4,756×2,010×1,261mm（長×闊×高）