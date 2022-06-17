賈乃亮合夥公司偷逃稅惹禍上身　揭李小璐都係股東

內地男星賈乃亮近日涉嫌因其合夥公司偷逃稅被罰17萬元人民幣（下同，約19.92萬元港幣）引發關注，雖然涉事公司回應稱賈乃亮不實際參與公司運營，嚇到佢尋日（16日）急急發文撇清關係：「過去幾年，投資了兩三家公司，本人確實沒有權利也沒有能力參與經營管理，這些年也從未從投資的公司拿到過任何投資收益，今天這個熱搜讓我深刻自我反省，以後會加強與創業團隊的溝通，定期監督檢查。我這個『投資黑洞』今後也應盡量遠離投資，深刻反省！​​​」

雖然佢自嘲係「投資黑洞」，但依然撳唔住網友對於佢係咪有份參與事件有好大疑惑，更有網友發現，該公司成立於2015年10月，實繳資本75萬元（約87萬元港幣），賈乃亮全資持股嘅南京亮閃天下影視文化工作室認繳出資10萬元（約11萬元港幣），佔股4%；而賈乃亮前妻李小璐全資持股嘅北京薪雨瑞璐文化傳播工作室同樣出資10萬元，亦佔股4%。事件爆出後，「#賈乃亮李小璐同為偷稅被罰公司股東」話題極速吸嚟3.2億閱讀量，網友高度關注事件。

李小璐忽然捲入事件，佢都驚會出事，今日（17日）即透過工作室出聲明，同樣撇清關係，更指事後該出事公司已向佢本人道歉：「杭州萬核網絡科技有限公司創始時告知我工作室：公司的服務宗旨是：為孩子們拍攝成長過程中的美好時光。該公司成立後究竟做了甚麼未告知我工作室，也未讓我工作室介入。2021年7、8月份，該公司通知我工作室：因經營困難準備注銷該公司，我工作室同意。其他真實情況，杭州萬核網絡科技有限公司在發布的『特別聲明』中，已說明，並向李小璐本人表示道歉。此事件的發生再一次告訴我們：美好的願望代替不了事實的結果，還是做好『力所能及』的小事為宜。」