濕熱肥腫就算運動加節食也減不到，因為這些不是「脂肪」，不能「燃燒」！(客戶提供)

【特約報道】濕氣是百病之源，更是肥腫之源。

常見的濕氣分成三種——當濕氣遇寒時則為寒濕；若遇熱時則成為濕熱，會使人又熱又濕，容易喘不過氣；當遇風則成為風濕，這時就會衍生為慢性疾病，短時間較難治愈。

踏入六月夏天，香港氣候變得濕熱，加上香港人多吃油膩、煎炸食物，好嚐煙酒，長期處於炎熱濕度高的環境等都可令人體脾胃功能下降，無法有效地排除濕濁，長久下來濕邪化熱就成為濕熱體質。這種體質多見口乾口臭口苦、汗味體味較大、大便多呈粘膩不爽、小便黃赤、頭部及面部油脂分泌也較其他體質旺盛。當脾胃虛弱則降低氣化功能，食乜都無法消化，水濕容易聚集腰以下部位，積聚日久更會變為脂肪。而體內濕熱過重，會有五心煩熱、精神不濟、疲勞感強的感覺，當體力下降活動量減少，惡性循環下會更肥腫！更重要的是，濕熱肥腫就算運動加節食也減不到，因為這些不是「脂肪」，不能「燃燒」！

要對抗濕熱肥，可以做刮痧和拔罐調理體質。濕性黏滯，易阻滯氣機、鬱而化熱，刮痧和拔罐同樣有效疏通經絡，促進氣血運行，氣行則濕祛，血行則瘀散，鬱通則熱消。刮痧是順經絡而刮，治療範圍比較大而趨向表面；拔罐則是刺激特定穴位，治療範圍較細而力道更深，如身體某個部位脹痛、濕熱鬱積集中，利用拔罐治療成效更顯著。謹記無論是刮痧或拔罐，必須要找專業的中醫師處理，切不可自行操作。

除了刮痧和拔罐，日常飲食宜清淡為主，重口味、油分多、滋補的食物和冷飲、啤酒、雪糕等冰凍食物都要盡量避免食用，以保持脾胃運化的能力。多於涼爽通風的地方，外出時帶備遮陽帽或雨傘，避免長時間受太陽照射感受暑熱之邪。介紹一款「魚腥草冬瓜薏米湯」，有效利水消腫、改善濕熱肥。魚腥草清熱解毒、冬瓜消暑利濕、薏米清熱利水，三者合用可有效清利濕熱。不過性質較為寒涼，女士月經期間或經常腹瀉人士不宜服用。

魚腥草冬瓜薏米湯

材料：鮮品魚腥草20克、冬瓜200克、生薏米30克、瘦肉200克

做法：所有材料切件洗淨，生薏米浸水一小時、瘦肉汆水備用。鍋中加入10碗清水煮滾，加入全部材料，以大火煮10分鐘，再轉小火煮1.5小時，加入惹味粉調味即可。

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地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。