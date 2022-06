18年後銀幕再遇！狄高達芬寧與丹素華盛頓再合作

《殺神JOHN WICK》(John Wick)式動作電影近年大受歡迎,而奧斯卡金像影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)主演的大型動作片《叛諜裁判》(The Equalizer)亦長拍長有,拍了兩集之後仲拍埋電視版。而最近電影公司宣布《叛》將開拍第3集,除了繼續由丹素飾演片中「辣手判官」之外,今集亦有美國女星狄高達芬寧(Dakota Fanning)加盟。其實他們早於2004年於動作片《鑣火》(Man On Fire)中合作過,當時狄高達得10歲仍是小妹妹。

狄高達任丹素新片女主角的消息傳出後,大批影迷感到雀躍,其中有網民更判斷影片會如《鑣》片一樣由丹素再次深入險境完成任務拯救狄高達。提到童星出身的她,細細個已與多位美國紅星包括湯告魯斯(Tom Cruise)以及辛潘(Sean Penn)做對手戲。代表作包括《強戰世界》(War of the Worlds)、《不一樣的爸爸》(I am Sam)以及《莎樂的神奇網網》(Charlotte's Web)等。絕對是演戲經驗豐富!