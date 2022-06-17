18年後銀幕再遇！狄高達芬寧與丹素華盛頓再合作

《殺神JOHN WICK》（John Wick）式動作電影近年大受歡迎，而奧斯卡金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的大型動作片《叛諜裁判》（The Equalizer）亦長拍長有，拍了兩集之後仲拍埋電視版。而最近電影公司宣布《叛》將開拍第3集，除了繼續由丹素飾演片中「辣手判官」之外，今集亦有美國女星狄高達芬寧（Dakota Fanning）加盟。其實他們早於2004年於動作片《鑣火》（Man On Fire）中合作過，當時狄高達得10歲仍是小妹妹。

狄高達任丹素新片女主角的消息傳出後，大批影迷感到雀躍，其中有網民更判斷影片會如《鑣》片一樣由丹素再次深入險境完成任務拯救狄高達。提到童星出身的她，細細個已與多位美國紅星包括湯告魯斯（Tom Cruise）以及辛潘（Sean Penn）做對手戲。代表作包括《強戰世界》（Ｗar of the Worlds）、《不一樣的爸爸》（I am Sam）以及《莎樂的神奇網網》（Charlotte's Web）等。絕對是演戲經驗豐富！