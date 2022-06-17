尋人記II︱名廚保哥少年身影曝光　韋家雄原來係追星族

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，昨晚（17日）播出的第9集，讓觀眾以最快速度體驗攝製隊兩年尋人的悲喜得失，一口氣尋覓5位昔日新聞主角：「追星族」艷輝、1985年上電視台參加模仿近藤真彥比賽的藝人韋家雄、越南華僑「廚神」黃亞保（保哥）、算術天才「神童輝」，及曾於第三集現身並掀起熱話的「吃杯麵男孩」徐志文；對於家庭觀眾來說，保哥與韋家雄絕對是驚喜現身。

先說韋家雄，攝製隊在追尋「追星族」個案期間，翻查昔日新聞片段時，在一個模仿近藤真彥比賽中，發現疑似無綫藝人韋家雄身影；當時一身黃色運動服的「韋家雄」，身形瘦削兼一臉緊張，稚氣十足。攝製隊之後拿着相關片段向韋家雄求證，他大方承認是片中人，並笑指當年的自己「貪慕虛榮」：「真係我嚟，發明星夢想入行！」邊說邊笑的家雄續指當年並沒有接獲入圍通知，並遭工作人員問道：「下次可唔可以換過另一件衫。」相當搞笑。

保哥的現身亦令人留下深刻印象，攝製隊為了解20年前曾入住望后石難民營的越南人近況，特意向公司的越南華僑大廚「保哥」請教，而他於翻看當年新聞片段時，突然發現自己有份現身昔日新聞片，令在旁的攝製隊亦大為震驚，網民則留言指他年輕時樣子標青：「保哥都係80後嚟」、「保哥細個時幾靚仔」。

原來黃亞保曾於望后石住過6年，他除了憶述及分享當時的居住情況及環境外，又指當年上中學時因為時常遭到同學取笑，難免感到自卑；難得的是，他仍選擇正向面對：「你冇辦法改變人哋嘅諗法，同學點睇你呢啲可能好短暫」。黃亞保又指當年自己熱愛打鼓兼夾Band，只是很多人不相信，保哥笑言：「有咗呢條片可以拎嚟做證據。」