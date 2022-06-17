烘焙新品　健康有營又甜美

唔少喜歡食麵包嘅巴絲打就是愛那陣麵粉香，尤其係新鮮出爐嘅烘焙麵點更加係叫人食指大動，最近就有不少品牌推出新口味或新款烘焙美食，有色彩繽紛又用天然酵母炮製嘅Bagel，又有多穀配以乾果及素肉炮製嘅健康款式，更有日本人氣店與便利店聯乘嘅期間限定香甜之選，無論用來做早餐或下午茶點配杯咖啡或茶都一絕！

歐式手工貝果

主打高級歐式麵包嘅歐式烘焙店Paper Stone Bakery最近推出全新歐式貝果系列（European Bagel），用上自家母種及老種，以新鮮提子自家培植嘅天然酵母，更選用Oatly燕麥奶，再由烘焙師以手工分割麵糰，推拉出Bagel形狀，放入蜂蜜水中浸泡後經低溫自然發酵，後以石窰式焗爐烘焗至金黃色而成。新系列加入天然食材及乾果等炮製成純燕麥奶貝果、車打芝士燕麥奶貝果、紅菜頭小紅莓純燕麥奶貝果、超級種子燕麥奶貝果、藍莓蝶豆花燕麥奶貝果，以及假日限定嘅抹茶紅豆燕麥奶貝果和烤煙肉香草燕麥奶貝果共7款口味。其中用上紅菜頭、藍莓蝶豆花等食材令Bagel擁有天然嘅鮮艷色澤，只需加入新鮮水果片或搽上忌廉等已色香味美，更能討小朋友與女生歡心，做早餐或下午茶一流。

多穀健康麵包

連鎖餅店美心西餅可以話梗有一間係左近，方便上班族，品牌最近就推出全新健康多穀麵包系列，以8種健康穀物混合麵糰炮製成3款新口味，當中又與OmniFoods合作，以新肉絲炮製出南瓜芝士新肉絲多穀包及黑椒蘑菇新肉絲多穀包兩款新口味。前者配搭營養價值高、抗氧化、熱量低嘅南瓜多穀包加馬蘇里拉芝士碎及洋葱粒，歐陸風滿滿，後者則以黑椒碎、蘑菇片、沙律醬、馬蘇里拉芝士碎及洋葱粒佐味，香口中帶點辣調，相當惹味。至於單品嘅小紅莓多穀早晨吐司，就以德國黑麥粉、奧地利亞麻籽、秘魯奇亞籽、黑芝麻、白芝麻、葵花籽，小麥及黃豆8種健康穀物麵糰製成，加入酸酸甜甜嘅小紅莓乾，口感豐富又令人回味。

聯乘限定桃滋味

喜歡日本香甜糕點嘅話，連鎖便利店旗下嘅7-SELECT就聯同日本人氣吉士忌廉包專賣店八天堂，由即日起推出白桃醬吉士忌廉泡芙、白桃吉士忌廉蛋糕及白桃忌廉瑞士卷3款期間限定白桃甜點。用上日本原材料並採用日本烘焙技術製作而上，配上「八天堂」嘅招牌吉士忌廉及當季嘅時令白桃炮製而成，再直送抵港。必試白桃醬吉士忌廉泡芙，以八天堂招牌作嘅「吉士忌廉包」為概念，用上日本原材料製成，外皮軟熟富蛋香，餡料嘅吉士忌廉伴香甜白桃醬，入口即融又層次豐富，一次過品嘗到雙重好滋味。