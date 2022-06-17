衛詩孖張進翹唱貓王經典歌　觀眾拍掌大合唱

電影《貓王》（ELVIS）將上映，日前邀請了靚聲衛詩（Jill）和《全民造星III》出身的張進翹（Mansonvibes）聯手演出「One Night With Elvis」一口氣唱出多首貓王經典歌曲，多位歌手演員朋友如陳柏宇、林德信、Dear Jane主音Tim 、鍾舒祺、梁雍婷等到場支持。

Jill率先已觀看了電影《貓王》，她說：「電影中的歌曲睇完真係會無限Loop，加上一直都好喜歡導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）嘅作品，今次新戲一貫佢嘅風格！而男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）演出貓王神髓，更加係我鍾意嘅Type，好靚仔呀！

繼「造星」後一直工作不斷的Manson，也為大家一口氣演出《Jailhouse Rock》、《Trouble》、《Hound Dog》。作為90後，何解會對貓王如此有興趣？Manson說：「就算從來冇見過貓王，但貓王對流行、音樂上嘅影響深遠，不論是否喜歡玩音樂，相信都會聽過貓王。而貓王經典歌多不勝數，又點會唔鍾意！所以下星期電影上映，我都要抽時間去戲院睇，期待透過電影可以了解到貓王嘅一生！」

衛詩和Manson最近更一同Encore， 聯手將經典歌曲《Can’t Help Falling In Love》演出，觀眾更不禁跟着一同合唱拍掌，將全晚氣氛推到最高！