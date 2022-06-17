本日日本：《ONE PIECE》25周年　他媽哥池夢幻聯乘

近年於日本不斷打破漫畫銷量紀錄的《ONE PIECE》（海賊王），在香港也深得不少漫畫迷歡心！今年《ONE》踏入連載25周年的大日子，當然也少不了紀念搞作，論話題性首推跟同樣慶祝25周年的電子寵物機「他媽哥池」（Tamagotchi）搞聯乘，分別推出《ONE》版本Tamagotchi Smart及索帕版Tamagotchi Nano（チョッパーっち），讓玩家透過育成遊戲感受「草帽一夥」的魅力！

剛於上年底推出的全新機種Tamagotchi Smart，簡單講係採用液晶觸控屏的他媽哥池，並可透過聲音及觸碰來增加玩家與電子寵物間的互動。將於11月23日發售的《ONE PIECE》版本Tamagotchi Smart套裝，賣點係可通過跟機的TamaSma Card，將機內的Mametchi及Kuchipatchi等角色換成路飛及卓洛等主角模樣，並可以透過道具箱邀請《ONE》的角色現身玩樂一番。而明年2月25日登場的索帕版Tamagotchi Nano則是照顧馴鹿索帕的育成遊戲，玩法跟一般他媽哥池大同小異，但有草帽一夥成員粉墨登場作賣點，當堂添加了不少分數！