「翻版舒淇」陳潁熙娛圈追夢　難忘同郭富城拍拖手戲

藝人陳潁熙（Niki）乃無綫第26期訓練班出身，與何廣沛同屆畢業，樣子嬌滴滴，笑容有點像影星舒淇，更擁有一雙長腿。Niki現時是無綫合約藝人，參與過不少劇集，當中包括《迷》、《使徒行者2》、《鐵探》及《愛‧回家之開心速遞》等，現時熱播中的《十八年後的終極告白2.0》中，她則飾演易宇航女助手。

她接受東網訪問時，透露之前於劇集《十月初五的月光》中，飾演林偉「小三」，更要拍一場遭姚嘉妮掌摑的戲份，雖然連摑兩巴掌，拍了多個鏡頭要捱痛，不過她都相當專業，更指「小三」角色對她來說甚有新鮮感，她說：「每個演員都要經歷呢啲，多啲嘗試係好事，入行10年，好多角色都試過，有對白同冇對白都有，而《十》劇入面個角色同我真人好唔同，現實生活我一定唔會做人小三。（係咪做學生做到厭？）係㗎！之前真係做到好厭，但係依家都有人搵我做，我覺得幾好，證明自己仲好年輕。」

除了電視劇，她亦曾參與電影《掃毒3》的演出，戲中更與郭富城有對手戲，她說：「真係好深刻，因為當時女主角嚟唔到香港，所以我就做佢嘅替身，雖然唔見樣，但都有同郭富城拖手、攬吓嘅戲份，佢好好人，埋位前佢同劉青雲都有同我傾偈，因為劉青雲都係訓練班出生，佢哋都有問我讀訓練班啲嘢，而郭富城就怕我會驚，所以同我溝通吓，等我冇咁怯場。」

她喜歡唱歌，之前更有人找她加入女子組合Bingo，但當時她因為覺得不太適合，故一直留在無綫，問她會否覺得可惜時，她說：「唔會，我依家都一直有Keep住學唱歌，自己係一個感情豐富嘅人，所以喜歡唱慢歌多啲。」她亦是好動之人，生活健康，平日最喜歡的運動是打網球、行山，她笑言：「我仲好鍾意煮嘢食，手勢都唔錯㗎！」