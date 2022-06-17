【美女饕廚】中環酒店天婦羅專門店

﻿好友生日，選了一家位於香港四季酒店頂層的天婦羅專門店，它本店在東京，並獲得了米芝蓮2星。不講也不知道，原來天婦羅是源自葡萄牙。早在16世紀時，葡萄牙的傳教士和商人將食物用麵粉和雞蛋糊包裹再油炸的烹調方法傳入日本長崎，經過他們多年反覆地改良油炸料理的掌控，成為較流行的透薄麵衣漿，是用冰水、麵粉和雞蛋混合而成，用長長的筷子沾取甩下油鍋製成現在的天婦羅。

專門店主廚Hara Eisaku的煮食理念是把天婦羅讓本身食材內的水分迫出蒸騰，同時掌控油炸的溫度及時間，利用薄薄的麵衣緊緊鎖住食材美味，增加酥脆口感來做出極致原始的香氣風味，每一口都沒有多餘的油膩感！

店內的炸油、麵粉、海鮮食材均由日本進口來港，並採用Omakase方式作菜單，由主廚一手安排出餐內容。最難忘的是這個日本頂級海膽，屬刺身級，搭配上紫蘇葉，製成海膽天婦羅，在外層酥脆的麵衣底下，主廚故意用微溫令裏面的海膽仍能保持軟嫩多汁與極級鮮味，令大家都評為天婦羅中的最愛，非常滿足！

為了原整性，除了不同的時令海鮮和蔬菜天婦羅外，菜單加入了刺身，以及天婦羅甜品作總結。帶子肉質厚實肥美，裏面是半熟的，呈溏心狀態，鮮甜無比！將飯放入煨了菇的味噌中，過了一會兒，用筷子鬆開它，和炸餅一起放入嘴裏，口感像Risotto，帶有濃郁的鮮味，以及有一種令人耳目一新的香味。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）