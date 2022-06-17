洪天明「爛面」！陳靜交代身後事埸面感人

張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）等主演的新戲《被消失的凶案》正在熱映，戲中天明飾演居住於劏房、患有類風濕關節炎及濕疹問題的角色，每次開工都需要花6、7多小時化上特技妝變成「爛面」，雙手及手肘關節位置都加了水泡，相當細緻。天明近年長期留在內地工作，與太太周家蔚及兩個兒子分隔兩地，在拍攝《被消失的凶案》更是難得留在香港工作，其中一日外景家蔚專程帶同兩個兒子去探班。

現場所見兩個兒子不停向爸爸撒嬌，坐大髀之餘又圍着天明轉，非常黐身，期間幼子還對天明的特技妝非常感興趣，又嘗試摸天明凹凸不平的雙手，天明就耐心解釋這是類風濕關節炎及濕疹的症狀。

而戲中與天明關係密切的Dada，表示最難忘一場戲份是自己患上絕症，在病房臨終前向天明及兒子交代身後事的感人場口。拍攝前她與天明分別靜靜地坐在一旁培養情緒，到正式拍攝天明與她亦不其然感動落淚，她解釋說：「戲中我飾演嘅角色言鳳萍終於搵到真愛，幸福過一段時間，喺患病臨終前想身邊愛自己嘅人唔好咁難過，就將真心話笑住同佢哋講，希望佢哋好好生活落去；現實中我自己都覺得一個人要離開時，最愛嘅人喺身邊已經係一件好感動嘅事，我係第一次演呢種臨死之前嘅真情剖白戲份，天明亦係一個好好演員，同佢拍戲好舒服，場戲出嚟效果都好感動！」