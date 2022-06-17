C君捧23位年輕新世代：我哋會汰弱留強！

J2台創意總監鄭詩君（C君）今日（17日）主持「J2再出世」接生大會，宣傳J2台節目於6.20 有新排陣，介紹18個全新節目外，並宣布J2台更換新Logo，C君並率領23位年輕新生代J2ers，包括胡美貽、陳欣茵、黃嘉雯、廖慧儀、涂毓麟等登場，將成為J2力捧新人。C君對今日大會流程感滿意，雖然有少許甩漏，但大致暢順，新排陣是整個團隊的努力成果，貴為創意總監的他，自嘲只是「創意看更」。

他透露新排陣受疫情影嚮延期至20號，並沒有特別㨂日子，不過蘇民峰就稱該日是好日，至於改Logo方面，C君透露一路都好想改，稱老闆極度支持，提到捧23位年輕新世代，是否貪平又好用？他說：「我和幕後監製逐個Interview佢哋，監製團隊會喺呢23人裏面揀人拍節目拍劇，如果冇節目拍，係咪要諗吓自己有冇努力？將會汰弱留強，所以可能仲有新人加入，留強不要太弱。」新節目中有較為踩界的鬼故和性節目，他爆出有人自焉拍鬼故，卻臨場因為太驚要退出。C君形容現在不是電視大戰，是電視大賽才真，對友台抱尊重、欣賞和互相認識態度，稱J2台剛起步，友台已行得好遠，所以對收視冇壓力，只希望贏口啤，揚言從來冇成績可言，覺得這樣才好玩。他就睇好《喂喂喂 你話你係邊個邊個》，覺得好有格調，又稱賴慰玲主持的《CP訓練營》若剪輯得好都會好睇。

對於賽馬節目暫時仍保留在J2台，他表示收到不同意見，有後生女向他表達不要調走賽馬，故他認為賽馬節目也適合年輕人口味。