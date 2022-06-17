馮盈盈拍片分享學唱歌成果：應該好多人叫我放棄！

藝人馮盈盈與聲夢歌手何晉樂（Rock）擔任無綫節目《脫毒要識Do》的嘉賓，Rock透露以前在英國修讀藥劑學，有助人脫毒的經驗：「實習時會派啲美沙酮畀戒毒人士，見到佢哋減輕劑量會好開心，佢哋亦會開心到慶祝，因為毒癮會困擾好耐，仲會影響身邊人。」

至於盈盈自言在大學主修營養學，所以對放入口的東西認識特別深，知道甚麼東西不可亂食否則對身體有害，她說：「總之要健康飲食同生活，仲有健康社交，身邊有好朋友同事做榜樣就唔會行歪路。」Rock認為培養興趣對病人很重要，例如音樂有治癒作用。問到他有否留意《聲夢傳奇2》參賽者？他說：「有留意，有睇晒第一集，覺得好刺激，佢哋好好彩，第一集就有唔同導師幫佢哋。（網友認為第二屆比第一忍屆嘅學員唱功更好，你點睇？）係好事，一屆比一屆好，吸取咗第一屆嘅經驗，第二屆嘅人更有質素，對成個樂壇同埋對個比賽觀賞度更高。」

他將會赴馬來西亞為《聲夢傳奇》馬來西亞版擔任嘉賓，對此大感興奮。之前盈盈跟譚嘉儀學唱歌，問她進展如何？她說：「我上咗幾堂，拍咗條片紀錄上堂過程，進行緊剪接，想畀大家睇吓我中間嘅成果，再睇吓大家建唔建議我繼續學，應該好多人會叫我放棄。」