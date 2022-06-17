每個男人都想搵到個體貼又細心嘅女僕服侍自己，不過喺現實中好難可以實現，惟有睇日本AV界班女僕滿足慾望，佢哋又索又聽教聽話，服侍主人無微不至，而且仲有求必應，想同佢點玩都得呀！

口痕發作

喺Ideapocket出品嘅《熱愛口技的小惡魔之衝動凌辱》中，西宮夢呢位俏女僕對主人服侍得妥妥貼貼，令主人相當滿意，之不過有時卻令佢感到少少煩惱，皆因夢妹成日都口痕發作，一朝早就要吹奏一曲滿足口慾，而且玩法仲好多元化，一時會將主人搞到屁股朝天，一時又要主人趴低，真係畀佢吹脹！當然夢妹滿足完口慾之後都會好識做，任由主人發揮雄風瘋狂進攻，盡情享受高潮快感。

飢渴無比

喺S1推出嘅《禁慾後，我衝刺的女僕服務》入面，愛寶玲呢位美巨乳少女喺演出之前，經過一個月嘅禁慾期，因此身體變得非常飢渴，不過班男優就唔會咁容易畀佢滿足，先安排阿妹變身成為女僕，好好服侍自己，幫手餵食飯同提供按摩服務，當然仲唔少得提供口舌服務啦，直至鈴妹慾火難耐，百般哀求先會准許上床，呢個時候阿妹就會興奮到好似猛虎出閘咁擒住男優又扭又磨，盡情榨取快感，咁就大家都開開心心啦！

一撻即着

Moodyz推出嘅《瞬間敏感女僕》，講述青春俏女僕八木奈奈喺一個單身男士屋企打工，而主人可以話係一個超級鹹濕佬，見到奈奈秀色可餐，周不時都會對佢毛手毛腳，不過阿妹絕對唔介意，因為佢一撻即着，畀主人挑逗就即刻慾火焚身，懇求主人發揮雄風帶畀佢滿足！而奈奈嘅體質極之敏感，喺激戰過程中好容易被主人搞到驚呼狂叫，然而，口裏說不，身體卻係最誠實，口話頂唔順，但卻繼續要求主人瘋狂進攻！

簡評

相信好多男人都希望可以請到位女僕幫自己做晒所有家務，最好仲可以照顧埋其他需要，不過呢個都只會係幻想囉！好彩日本AV界嘅女僕系列就可以滿足到大家，好似今日介紹嘅3部作品咁！當中本仙最鍾意西宮夢主演嘅《熱愛口技的小惡魔之衝動凌辱》，一來夢妹靚女之餘，身材夠晒弗，二來佢口技了得，扮演女僕不斷向主人大施口技，可以話盡展身價！