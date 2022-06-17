兩代脫界女神　鬥迷人

美國四仔界有唔少女神級脫界，今次就搵嚟Abigaile Johnson同Mia Melano嚟個比併，睇吓邊個最迷人！（互聯網）

能夠稱得上做脫界女神，最基本嘅條件一定係外形夠出眾，否則又點能吸引到四仔迷捧場？事實上，喺美國四仔界中，每個十年都會有唔同嘅女神級脫界誕生，今次就搵嚟80後嘅Abigaile Johnson同千禧後嘅Mia Melano嚟個比併，睇吓邊個最迷人！

驚艷眾生

眾所周知東歐有幾個盛產索女嘅地方，故此隨住歐美成人影視產業一體化，近年有唔少女神級嘅脫星紅遍歐美四仔界。不過講到早喺呢個現象出現之前，就已經出現一位迷倒歐美兩地四仔迷嘅女神，佢就係嚟自捷克嘅Abigaile Johnson。

當年佢以18歲之齡出道，並先後為多間歐洲著名四仔片廠演出，包括Video Art Holland、Woodman Entertainment、New Climax及Mile High等。雖然當時佢仲箍緊牙，但憑住青春魅力同鮮嫩胴體，成功獲得相當高嘅人氣，而佢嘅事業轉捩點，就要講到佢19歲嗰年，話說脫下牙箍之後，佢就為片廠Woodman Entertainment演出作品《Woodman Casting X》，唔少四仔迷都被佢嘅美貌深深吸引，名副其實稱得上驚艷，自此佢便開始紅遍歐美四仔界，更成為一眾男士心目中嘅女神。

Abigaile Johnson

出生日期：1989年11月11日

身高：165cm

三圍：34C-23-35

堪稱完美

須知道每個時代嘅美國四仔界，都會有女神級嘅代表人物，而喺千禧年出生嘅Mia Melano就係其中之一，至於佢有乜嘢本錢呢？就係有樣有身高有身材，更被四仔迷堪稱外形完美。喺美國西雅圖出生嘅佢，雖然擁有模特兒嘅身形，但係佢從來冇諗過喺模特兒界發展，反而踏入18歲就展開四仔事業，並跟脫界男神Mick Blue合作，演出由Vixen製作嘅處女作《High Life》，憑住迷人樣貌同前凸後趷嘅火辣身材以及修長美腿，驚艷一眾四仔迷，同時作品亦獲得極高評價，令人氣火速上升。

問到佢既然擁有如此高質嘅外形，點解唔先喺成人模特兒界浸淫一下後，再投身四仔界，Mia Melano坦言原因有兩個，一來覺得反正最終都會演四仔，點解唔早啲出道，另一個原因係抵受唔住金錢誘惑，喺重金之下佢覺得冇乜嘢會比呢個理由，更會令佢心動。

Mia Melano

出生日期：2000年5月2日

身高：180cm

三圍：36DD-24-36

第1回合

鬥樣貌

作為女神，梗係要先講個樣啦。無可否認，Mia Melano嘅美貌不但獲四仔迷嘅一致認同夠索，而佢爆紅後，亦推出過多輯火辣寫真。但講到個樣夠仙氣，同時又啱亞洲人口味嘅，始終係Abigaile Johnson更勝一籌，尤其當見到佢箍牙前後嘅分別，更覺佢真係勁索呀！

第2回合

鬥身材

要成為脫界女神，除咗要樣索，身材亦要一流，講到呢點，Abigaile Johnson真係差Mia Melano幾班喇，事關佢嘅身高僅得165cm，上圍亦唔夠激凸。至於身高180cm嘅Mia Melano，唔單止擁有一修長美腿，仲有渾圓肉厚美股，加埋一對36DD巨乳，真係贏晒！

第3回合

鬥獎項

其實從獎項上比併，對Abigaile Johnson嚟講的確唔係咁公平，因為喺佢出道嘅年代，歐洲脫星好難喺美國舉辦嘅四仔頒獎禮上獲提名角逐獎項，但無可否認Mia Melano嘅實力真係超勁，事關佢喺2020年分別喺XBIZ及AVN頒獎禮獲提名「年度最佳新脫星」，2021年又喺AVN頒獎禮獲提名「最佳女配角」，實力毋庸置疑。

轉型做網紅

雖然Abigaile Johnson同Mia Melano屬兩個唔同世代嘅女神級脫星，但係佢哋嘅魅力卻唔受時代嘅影響。不過比Mia Melano早十幾年出道嘅Abigaile Johnson，其實早喺2017年已經冇演出四仔，家陣已轉型做網紅打機直播，憑住佢十年不變嘅美貌，喺網上嘅人氣相當唔錯㗎！