【是日通勝】

農曆五月二十

壬寅年 丙午月 壬寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：祭祀、祈福、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、12、35、49

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作進度未如理想，但急於求成會弄巧成拙。

金牛座：人緣運上升，適合聯誼會友，淺橙色助開運。

雙子座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

巨蟹座：有可能為不起眼的小事破財，小心入不敷支。

獅子座：已婚者易跟另一半鬧分歧，不讓步會有麻煩。

處女座：精神壓力大，笑容也變得僵硬，宜放鬆自己。

天秤座：身心不在狀態，無論做甚麼事都提不起精神。

天蠍座：瑣事纏身，容易黑面，注意抱怨要適可而止。

人馬座：社交運稍遜，容易意氣用事，對人要多包容。

山羊座：有機會結識新朋友，並從對方身上獲得啟發。

水瓶座：財運欠佳，不宜合夥投資或營商，無利可圖。

雙魚座：抽時間與親友聚聚，說不定能化解心中鬱結。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）猴 易破財

鼠：對人和善，肯聽意見，行事作風獲好評。

牛：工作順利，上司賞識，升職加薪有希望。

虎：思慮周密，面對棘手工作，也應付自如。

兔：上午較運滯，但中午過後，情況會好轉。

龍：正財運超好，努力工作，錢途一片光明。

蛇：整體運勢中規中矩，謀事務必循規蹈矩。

馬：社交活躍，多聽別人意見，利拓展眼界。

羊：工作表現獲表揚，但要提防人紅是非多。

猴：是日沖煞，容易破財，行事忌粗心大意。

雞：獲上司與同事支持，事業發展漸入佳境。

狗：做事果斷，行動力強，沒有問題難倒你。

豬：好運降臨，事業上不乏發揮所長的機會。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

夏至

夏至將快來臨，在占星學上，那一天太陽走到黃道90度的位置，但因為地球有23.5度的傾斜，所以太陽的光線正正照射到北回歸線，即北半球的位置，所以是北半球全年白晝最長的一天，日長夜短。相反，在南回歸線（南半球的位置），就是冬至，是全年黑夜最長的一天，日短夜長，而2022年的夏至會在6月21日那天。

我們經常接觸的十二星座，是建基於四季來劃分十二星座的始點。白羊座零度就是春分，天秤座零度就是秋分，巨蟹座零度就是夏至，山羊座零度就是冬至，所以這四個星座永遠跟着四季相互相連，而「回歸黃道」，就是根據四季的始點而命名（英文為Tropical Zodiac）。另一個占星術語不知大家有沒有聽過，就是「恒星黃道」（Sidereal Zodiac），以白羊座恒星組合而成的星群為起首座標，但這些星群每年都有後移的情況，即是歲差。來到今天，以太陽為例子，「恒星黃道」的太陽跟「回歸黃道」已有24度的偏差，所以我們常說的巨蟹座，已經後移至雙子座。但因為占星學這套系統已沿用了三千幾年，西洋占星亦強調十二星座的重要性，所以就算跟天文學系統有不同，巨蟹座的你還是巨蟹座。而在我心目中，春分、夏至、秋分、冬至就好像包含很多占星學的意義，這四天都是值得慶祝的日子。