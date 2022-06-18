張敬軒入行20年再突破自我　搶攻影壇孭飛賣「笑」

橫掃樂壇、廣告及KOL界的歌王張敬軒，據知已鎖定新目標，將強勢進軍影壇，為度身訂造的笑片擔正男主角！他放下歌王身段，反客為主向導演要求試鏡，希望憑技能取勝，不想欺場。

張敬軒上月剛完成《The Next 20》演唱會，顧名思義將為下一個20年的演藝事業展開拚搏，他曾被網友形容為「被歌唱事業耽誤了的喜劇演員」，而東網收到消息，他將接拍一部笑片並擔正男一！雖然角色是度身訂造，但他自知演戲方面經驗不多，為免貨不對辦，主動向電影公司提出讓他先進行Casting。

軒仔昨日（17日）親口承認將接拍新片，表示要對投資者、導演及製作單位等負責：「我唔想因為套戲公司有份投資，自己就有例外，所以為咗確定導演同監製都覺得我係合適人選，我堅持劇本初稿確定後，同其他演員一樣，去做咗Casting。」據知電影改編自韓國一部笑片，暫定8、9月開拍，其他角色人選仍在物色中，軒仔說：「我都好期待仲有咩其他人腳，可以同佢哋擦出更多火花。」

與女角有親熱戲？

他憶述當日電影公司表示有個劇本想給他看，事前沒有透露太多：「話入面有個角色好啱我，我睇完晒劇本之後，電影公司同導演先話想我做呢套戲嘅男主角，聽到之後我係好開心，好感恩有呢個演出機會，自己一路都想喺電影方面發展。」早前他在ViuTV劇集《940920》以重量級彩蛋嘉賓身份登場，令觀眾大為驚喜，雖然只是客串幾分鐘戲，但已非常搶鏡，如今戲癮大發，他說：「其實當時已經有好多歌迷Inbox問我會唔會再拍劇，雖然歌手先係我嘅本業，但之前有演出過舞台劇，亦有其他拍戲嘅經驗，最重要都係遇到好劇本、好角色、好團隊，今次我同導演開會傾過劇本後，自己都好鍾意，好喜歡呢個角色。」據知片中有女角，但未知是否有親熱戲，他說：「劇本仲修改緊，現階段我都唔清楚，到時大家留意啦！」

《軒公敲碗》拍第二季

軒仔下半年除了拍戲外，其自家製、深受觀眾吹捧的《軒公敲碗》系列，過百萬點擊收看屬平常事，故第二季即將開拍，他將再度親自邀請圈中男神、女神及人氣偶像合作，更絞盡腦汁度橋，身兼多職一腳踢！雖然演唱會剛剛落幕，但在一片搶飛熱潮中，不少粉絲都跪求他明年再開騷，極之享受舞台演出的他亦心郁郁，但每年做一次演唱會怕觀眾會覺得欠缺新意，同時有意作出新嘗試作突破性演出，音樂劇及Talk Show都在其考慮之列。