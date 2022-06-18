《縱橫四海》翻拍　傳古仔霆鋒參演再造最強陣容

周潤發、鍾楚紅及張國榮主演電影《縱橫四海》，當年上映贏盡口碑與票房，成為影壇佳話。有指王晶近日買下該片版權，決定重拍經典，男女主角屬意古天樂、謝霆鋒及內地女星倪妮，卡士相當不俗！

王晶近年翻拍了不少經典，繼《倚天屠龍記》系列、《天龍八部之喬峰傳》後，近日有指他將翻拍吳宇森執導的電影《縱橫四海》，該片於1991年上映，由周潤發、鍾楚紅與已故藝人張國榮演出，當年這3位當紅藝人搭檔成為佳話，票房大收3,400萬，現時在不少內地主流平台仍有很高評分。

屬意倪妮演女一

據知，今次王晶翻拍新版，周潤發和張國榮的角色，將由古天樂及謝霆鋒擔演，鍾楚紅的角色則有意邀倪妮演出。記者就此事向王晶、謝霆鋒及古天樂等求證，王晶承認買下版權，但一切細節則未透露，只表示：「因為係下年嘅事，遲啲先再講啦！」至於剛拍畢英皇電影《海關戰線》的謝霆鋒，其經理人霍汶希表示：「暫時未有接拍。」

雖然演員名單未完全落實，但影片的幕後班底已定了由王晶擔任監製，導演則是曾拍攝《美味情緣》、《創世紀》及《城寨英雄》等經典港劇的文偉鴻，他於2016年拍攝過電影《使徒行者》系列，經驗極為豐富！