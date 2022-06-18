乘風破浪︱薛凱琪艷光四射　王心凌化身搖滾天后抗衡

藝人薛凱琪、王心凌等於昨日(17日)播映的內地真人騷節目《乘風破浪》第5集中，載歌載舞，兩組分別的演出，令人喜出望外，尤其是薛凱琪與內地歌手劉戀合唱《夢中人》時，舞台效果及二人的表情，實在炒熱現場氣氛。兩女脫去外衣，穿着背心跳唱，薛凱琪更HOT爆揈頭髮，全場尖叫。而二人亦有貼身熱舞，更網民指「艷光四射」。至於一直狀態大勇的王心凌由甜心天后變身搖滾女孩，以一頭波浪鬈髮配上紅唇，輕露香肩的她，比之前更加火辣，而她跟譚維維合唱搖滾歌曲《山海》時，更互飆高音，大秀實力，最後壓倒鄭秀妍，獲得綜合個人喜愛度第一位。

此外，一直是非多多，最終已被淘汰的趙櫻子告別舞台後，拍片放上社交網跟大家吐心聲，她指今次參加算得上一次冒險嘗試。她說：「曾經的我一直以演員的身份面對觀眾，而這一次參加真人秀節目，不善言辭的我還沒有學會如何應對洶湧而來的各種謠言與誤解。」之後她又細數多位「姐姐」與她的肺腑之言，她指鍾欣潼向她說：「櫻子，你這個性格在一開始被大家認識的時候可能會比較吃虧，可能也會被欺負。」郭采潔又跟她說：「開始不了解你會對你有誤解，了解你之後，就發現其實你還是蠻率真、可愛。」她又PO文：「讓我有勇氣消化一些不友好的聲音，讓我明白女孩子需要自我肯定、需要站出來勇敢嘗試和爭取，讓我明白女孩是不需要被定義不需要禁錮在標簽放棄真實自我的。」