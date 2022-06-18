「香港故宮文化博物館」特別郵票

【特約報道】香港故宮文化博物館以嶄新的策展手法，從香港角度出發，結合環球視野，展出故宮博物院及世界其他重要文化機構的珍藏。香港郵政以「香港故宮文化博物館」為題，發行一套六枚郵票及兩款郵票小型張，展示故宮博物院的珍藏文物，體現中華文明的博大精深，並推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞。

鳴謝︰故宮博物院、香港故宮文化博物館

一套六枚的郵票以「天圓地方」為基礎設計概念，每枚郵票分別以幾何圖案展示藏品，而六枚郵票亦巧妙地組合成一個正方形。外圍四枚郵票以金黃色為主調，而中間兩枚郵票則以紅色及綠色為主調，營造出和諧的畫面。

$2 郵票 - 清乾隆．白玉桐蔭仕女圖山子

此藏品為白玉質帶黃褐色玉皮，以雕剜後的玉石剩料仿油畫《桐蔭仕女圖》的內容琢雕而成。山子是指一種大多以山嶺為背景的立體玉雕，利用浮雕、鏤空等方法把玉石雕刻成一幅「畫」。

$2.60郵票 - 元．剔紅水仙花紋盤

剔紅，意思是在胎骨上層層髹紅漆至所需厚度後，再雕刻花紋的做法。盤面滿雕線條流暢迴旋的水仙花葉，數朵水仙花俏立枝頭，具有淩波風姿。漆器是宮廷常見的器物，其中的雕漆工藝品由於漆色純正，花紋立體，內容豐富，深受皇室喜愛。水仙花一般開花於冬末春初，古代文人喜愛它金盞銀台的綽約形態與上黃下白的清雅色彩，將之比喻為湘夫人和洛神等形象。

$3.40郵票 - 元．朱碧山款銀槎

此槎以白銀製，一道人斜坐於形如老樹杈枒的槎上，仙風道骨，形象生動，兼具傳統繪畫與雕塑特點。朱碧山是元代金銀器雕刻鑄造工藝家，以善製槎杯聞名。

$3.70郵票 - 唐．打馬球紋銅鏡

目前中國博物館藏僅存三面有關打馬球圖案的唐代銅鏡，此為其中之一。鏡背紋飾上的四名騎士手執鞠杖，躍馬奔馳作擊球狀。馬球運動在唐代風靡一時，唐高宗太子墓的《馬球圖》壁畫和長安大明宮殿群中的球場便是有力的證明。

$4.90郵票 - 元．趙孟頫《人騎圖》卷

畫中馬匹緩步前行，目光斜睨，背上騎着一名紅衣官員。整體畫面佈局、人物形象和馬匹的寫實畫法，均受唐代畫馬圖影響。

$5郵票 - 北宋．定窯白釉孩兒枕

孩兒枕是北宋定窯瓷器中的名品。枕作伏臥於榻上的嬰孩形象，體態豐腴，神情可愛。定窯遺址位於今河北省曲陽縣，以主要燒造白瓷而聞名於世。始燒於唐代，興盛於北宋、金代。定窯白瓷除光素者外，常以刻、劃、印、描金等技法進行裝飾。從晚唐到金代，定窯還是宮廷和官府用瓷的主要來源之一。

另外，$10及$20郵票小型張分別以金黃色及朱紅色互相襯托，金黃色凸顯故宮的尊榮及輝煌歷史，朱紅色則代表了故宮的紅牆，相映生輝。除每張獨立置於郵票上的精選文物外，郵票小型張的背景亦加入其他文物，令內容更豐富，更具收藏價值。

$10郵票小型張內的郵票為清．金胎畫琺瑯杯盤，金胎畫琺瑯是指以黃金作胎體，以琺瑯作裝飾的複合工藝。此杯、盤紋飾構圖嚴謹，花紋清晰，做工精細，貴為清代工藝精品。小型張背景亦展示了唐．歐陽詢行楷書張翰帖頁（唐摹本）、明嘉靖．五彩魚藻圖蓋罐、鈞窯玫瑰紫釉葵花式花盆、元．趙孟頫《人騎圖》卷及南宋．李嵩花籃圖頁。

$20郵票小型張內的郵票為明嘉靖．五彩魚藻圖蓋罐，此罐是明代嘉靖時期景德鎮禦窯青花五彩瓷器中的名品。形體碩大，胎體厚重。蓋側壁和罐外壁均繪蓮池魚藻圖，紅色鯉魚姿態各異，襯以蓮荷、水草、浮萍等。圖案色彩艷麗，佈局疏密有致。外底署青花楷體「大明嘉靖年製」六字雙行款。小型張背景亦展示了南宋．馬遠水圖卷、北宋．趙佶楷書夏日詩帖頁、唐．打馬球紋銅鏡、清．金鏨花雲龍紋執壺及清乾隆．白玉桐蔭仕女圖山子。

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