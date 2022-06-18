【你要識！】全球齊撐彩虹6月

6月是一年一度的同志驕傲月（Pride Month），世界各地都會響應支持性少數社群LGBTQIA+。大家除了高舉象徵活動的彩虹旗、進行大型慶祝和遊行活動外，各大品牌也齊齊推出彩虹限定商品以示支持。今年一如以往，有多位著名設計師及公眾人物齊齊和應，推廣多元性別及大愛精神，讓大眾更了解LGBTQIA+族群文化，一起用動支持愛與平權！

超模力撐平權大愛

身兼世界超模及演員的Cara Delevingne，今年繼續為PUMA驕傲月主題Pride Pack擔任代言人。作為有廣大關注度的名人，Cara毫不忌諱自己的泛性戀者身份，更於2015年公開出櫃，大方表示自己喜歡的人不分性別，還經常為LGBTQIA+平權發聲。今次與運動品牌合作的Pride Pack系列，以「Forever Together」為主題，除了服飾上注入彩虹色調，更加入彩虹圈細節設計，配以圈內的「Forever Together」字眼，完全呼應支持平權大愛的主題。系列中還有3個新鞋款登場，分別是厚底Suede Mayu、帆布製造的Capri和經典復刻款Roma OG，設計同樣加入彩虹元素，叫人一着上腳就發放大愛色彩力量。品牌也宣稱整個系列收入的20%，將捐贈美國非政府組織GLAAD（同性戀者反詆毀聯盟），作為對LGBTQIA+社群的實際支持。

藝術家打造繽紛Love

澳洲藝術家Kris Andrew Small以活潑抽象的創作風格聞名，同時也是一位Queer設計師。今次他與adidas Originals聯手打造Pride Collection，以時尚與藝術來支持同性戀平權，消除大眾對同性戀和跨性別的恐懼。系列以70和80年代的POP藝術與平面設計為靈感，打造出一系列不分性別皆可穿着的服飾與鞋履。服飾上畫滿塗鴉，仔細觀察還可以看到愛心、花朵和LOVE英文字樣等元素；而大熱鞋款Stan Smith的鞋面上更印滿彩色塗鴉，Retropy E5的鞋底與鞋舌就注入彩色設計，Forum Triple Platform厚底鞋的魔術貼上則印有「LOVE UNITES」字句，希望有愛的大家穿上後可團結起來。

跳水王子織出彩虹

在東京奧運會上摘金的英國跳水王子Tom Daley早在2017年就與男友Dustin Lance Black結婚，他也不時為多元性別群體發聲。最近其創立的針織品牌「Made With Love By Tom Daley」與法國尚品牌Ami Paris攜手推出兩款彩虹編織毛衣，其中一款繡有Ami招牌愛心A字Logo、以羊駝和美利奴羊毛混紡面料織製的毛衣，早前已放上Drouot.com拍賣，而另一款靈感來自Ami時裝騷的麻花紋Crop Top毛衣，亦剛於昨天以NFT形式在SilverRoom販售。拍賣及售賣兩款毛衣的收益將全數捐贈LGBTQIA+慈善機構Kaleidoscope Trust。如果搶不到這兩件衣服也不用灰心，事關Tom Daley還會在自己即將推出的編織書上分享自己的編織技巧，大家千萬別錯過！

滲入生活

象徵平權和大愛的彩虹色彩亦滲入生活不同層面，除了北歐家具品牌IKEA今年推出彩虹色STORSTOMMA購物袋，XBOX設計實驗室也特別為Pride Month帶來一款可定制的手掣，提供多個顏色、按鈕及金屬細節選項供大家挑選，設計出合心水的個人化Pride手掣。另外，寵物品牌PetSmart的Pride Shop亦推出多款彩虹色調狗狗用品和玩具。愛吃餅乾和糖果的，又可入手Oreo與PFLAG National合作推出的限量版Oreo Pride Chocolate Sandwich Cookies或包裝加有藝術家圖案的Skittles Pride糖果。

同場加映：Pride Month知多啲

1.起源：可追溯至1969年6月28日美國紐約發生的「石牆暴動」（Stonewall Riots）。當年美國警方在石牆酒吧（The Stonewall Inn）進行臨時檢驗行動，與酒吧內的同性戀者發生衝突，不過同性戀者並沒有像往常一樣逃避而是選擇抗議，接着次年發生的同志平權遊行更是美國史上第一次的驕傲大遊行。現在石牆酒吧也成為了別具意義的重要地標，代表着敢於為自己爭取權益的LGBTQ+群體，同時也是推動平權運動的發源地。

2.8色變6色：由美國藝術家Gilbert Baker設計的彩虹旗，首次出現於1978年6月25日美國三藩市的同志驕傲遊行，自此便成為了LGBTQIA+平權運動的標誌。現在看到的6色彩虹旗最初其實有8種顏色，分別是粉紅、紅、橙、黃、綠、青綠、靛青和紫，每種顏色都含有特別意義，按次序即是性（Sexuality）、生命（Life）、治愈（Healing）、陽光（Sunlight）、自然（Nature）、藝術（Art）、和諧（Harmony）與精神（Spirit），之後因為大量生產時才發現粉色的材料不足，以及為了使下半部分的顏色條紋變得更清晰可辨，就除消了粉紅與青綠兩種顏色。到1979年變成紅、橙、黃、綠、藍、紫的6色版本彩虹旗，並沿用至今，成為LGBTQIA+群組的象徵。

3.LGBTQIA+代表甚麽：由最早的LGB族群慢慢擴大變成現在的LGBTQIA+，這些字母分別代表着甚麽意思呢？其實是對於不同性傾向的定義，包括女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）、疑性戀（Queer）、雙性人（Intersex）及無性戀（Asexual），而「+」這個符號代表着不同性傾向的人持續增加中的意思。