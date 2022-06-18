夏天有多款當造的水果，多汁又解喝，除了做生果盤，還可打造成各式甜品或菜式，無論是下午茶、自助餐都可以看到水果主題的美食，讓大家甜美過夏日。

繽紛水果召集

天氣悶熱無胃口，清甜多汁的水果，飽肚又解渴，尖東唯港薈2間餐廳分別推出水果主題的下午茶。GREEN於6月20日開始推出「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶，當中有前菜、自選主菜和3層甜點架，甜點選用馬來西亞榴槤、泰國杧果、法國椰子、青蘋果、檸檬及火龍果等水果，當中包括自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬配英式鬆餅、薄荷青蘋果忌廉芝士慕絲、椰子布甸、檸檬忌廉青檸乳酪慕絲及火龍果馬卡龍等，相當豐富。The Market於6月27日推出「榴槤飄香」星馬泰下午茶，客人除可享用3款馬來西亞直送的貓山王、紅蝦和柔佛州金榴槤果肉，加上椰子榴槤湯、榴槤斑蘭糯米飯和榴槤椰子蝶豆花西米杯，還可無限添食貓山王加D24混合雪糕，各位水果迷豈能錯過。

馬拉柔佛州金

馬來西亞的榴槤品種，港人最熟為貓山王或D24，其實當地還有很多著名品種，IKEA早前推出D24榴槤燕麥奶新地系列大受好評，美食站由現時至6月28日推出全新D101柔佛州金榴槤燕麥奶新地系列，柔佛州金甜度突出、質感細滑，店子會供應柔佛州金榴槤燕麥奶新地筒和柔佛州金榴槤燕麥奶新地，客人選擇新地的話，還可用指定價錢追加1份榴槤肉，加倍滋味。除此之外，餐廳由現時至7月31日，會供應D24榴槤千層蛋糕、班戟和榴槤球，讓客人慢慢揀。

清甜白桃

飽滿多汁的日本白桃，是港人最愛的水果之一，如心酒店的Nine Patisserie由現時至8月31日，以日本山形縣的白桃做主角，推出夏日水果系列蛋糕。山形縣白桃烏龍茶撻以白桃片配自家烏龍茶，清新甜美。另一款山形縣白桃烏龍茶海綿蛋糕，3層烏龍茶芳蛋糕之間抹上烏龍茶鮮忌廉，淡淡果香和茶香，配合得剛好。