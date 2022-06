傳奇法國男星尚路易杜寧南(Jean-Louis Trintignant)昨日(17日)於寓所在家人陪同下離世,終年91歲。他於2018年確診前列腺癌,決定放棄治療。

尚路易一生拍過超過百套電影,曾憑1968年電影《說謊的人》(The Man Who Lies)奪得《柏林電影節》影帝、憑1969年電影《大風暴》(Z)奪得《康城電影節》影帝、憑2012年電影《愛》同時奪得《凱撒電影獎》、《歐洲電影獎》與《盧米埃電影頒獎禮》影帝。其他名作包括《我在溫柔鄉》(My Night at Maud's)、《同流者》(The Conformist)、《藍白紅三部曲之紅》(Three Colours: Red)與《童夢失魂夜》(The City of Lost Children)等。

尚路易的影星女兒Marie Trintignant於2003年被搖滾歌手男友Bertrand Cantat於酒店房打死,終年41歲,尚路易白頭人送黑頭人,被拍到在女兒葬禮傷心痛哭。