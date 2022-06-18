楊梓菁簽新公司唔畀結婚生仔　開心被當搖錢樹

藝人楊梓菁（前名楊柳青）今日（18日）加盟娛樂公司舉行簽約儀式，身穿露腰小背心露黑Bra，戴着價值7位數鑽飾，閃亮性感登場，她的恩師梅小青、同門小師妹鄺家瑜（MJ）、好友胡曦文和陳樂瑤帶同囡囡前來撐場。梅小青大讚梓菁為人孝順又對朋友好，梓菁感動得落淚，覺得自己這個年紀有公司簽約，真的好難得。梓菁現場送老閭Ken一棵發財樹，寓意她為公司生錢。今年是楊梓菁入行第7年，她透露簽新公司特別改新名，舊名欠火和木，不適合做娛樂圈，新名由一位她好尊重的前輩為她㨂選。

她透靈去年拍攝《大俠Action！》而認識老闆，加盟後首部電影將於今年開拍，但未必是動作片，自言不介意被定型做打女，希望演戲上再發揮，望大家看到自己柔情一面，將來以拍電影為主，不會唱歌，笑言驚歌聲嚇親人。

結婚生仔隨緣

提到今次簽約2年，覺得互相信任的話，將來就會繼續合作，對於公司為她舉行簽約儀式，她說：「一直好想有自己記者會，圓咗夢，發夢都估唔到，（送發財樹畀公司當搖錢樹？）好呀！冇問題。」她透露剛回復單身，簽約條款冇要求不能結婚生仔，自言是年紀大新人，結婚生仔隨緣。