BMW THE 2 Active Tourer　大器革新

寶馬(BMW) 2系Active Tourer首代在2014年推出市場，相隔8年，全新第2代挾48V輕混能接力登場，運動性能和效率進一步提升。此外，其造型、內裝和隨車科技配置也在進化中成長，變得更大器自信，更顯型格與科技感。

相較於前款，新2系Active Tourer，車身體積稍微放大，車身長、闊及高分別有32mm、24mm和21mm的增長，而軸距就維持2,670mm。面罩面積明顯放大不少，兩旁配上附設高燈輔助系統的窄長L形主動轉向式LED頭燈。寬肩線加上輪廓分明的車尾造型、炫黑立體LED尾燈及隱藏式尾喉，大器時尚，同時動感提升。拍攝車屬全新引入的218iA Active Tourer Luxury Line，面罩、窗框以鋁製緞面飾邊，並在頭尾包圍加入珍珠效果鍍鉻裝飾，帶出貴氣。

所搭載1.5L BMW TwinPower Turbo直三引擎有48V輕混能系統的加持，配合換檔迅速，且能高效地將動能傳遞的七速Steptronic雙離合器波箱，起步爽快有勁，在1,500rpm時已可釋出達230Nm峰值扭力，並一直維持至4,000rpm。試駕時明顯感受在啟動引擎及行車時傳入車廂的震動非常少，這歸功於廠方將今代的引擎置於車架更為中心的位置，並採用全新液壓吸震組件設計。

車上標準配備兩段式吸震筒(可升級選配Adaptive M Suspension主動式懸掛系統)，並新增較傳統DSC操作系統控制輸出修正快10倍的連續性防滑控制系統 (ARB)，前者改善了在微細凹凸路面行駛的舒適度，後者則能在彎度加速或濕滑路面維持足夠抓地力，提供更佳駕乘體驗。集巡航輔助、前方防撞輔助、車道偏離警示及閃避轉向輔助等於一身的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統，亦為旅程帶來完備安全防護。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直三Turbo配48V輕混能

容積：1,499c.c.

最大馬力：136hp/4,400~6,500rpm

最大扭力：230Nm/1,500~4,000rpm

傳動：7前速Steptronic雙離合器

驅動：前置引擎、前輪驅動

綜合油耗：6.2-6.8L/100km

車身體積：4,386×1,824×1,576mm（長×闊×高）