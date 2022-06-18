尋人記II︱龜兔夫婦陰陽永隔　Frankie叮囑愛妻要好好活下去

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣與黃靖婷主持的節目《尋人記II》，昨晚（17日）播出最後一集，過去兩年尋獲無數昔日新聞主角的攝製隊，在第10集「尋人後記」中，舉辦了「《尋人記》同學會」，4位主持相約首輯曾經現身的新聞主角聚首暢談近況，去年憑「甜蜜互動」感動無數觀眾的「龜兔夫婦」Sabrina與Frankie，1994年因尋求婚姻輔導接受《星期日檔案》訪問，並以「烏龜白兔」形容彼此關係。相隔1年，昔日的恩愛夫妻竟已陰陽永隔，去年在鏡頭前談笑風生、健康活潑的Frankie，受訪後數月突然急性心臟病發，在生死邊緣徘徊16天後，去年8月在家人陪同下與世長辭，終年67歲。憶述丈夫離世時的情況，Sabrina難掩傷痛說：「個心依然係期盼希望（佢冇事），直至佢（個心）停咗喇，醫生問可唔可以掹喉，我係唔畀，都堅持咗個幾鐘。」節目播出上輯《尋人記》未曾曝光片段， Frankie於鏡頭前叮囑愛妻Sabrina，日後如果自己先走一步，要好好活下去：「你千祈唔好掛住我，記住！拜拜！下世有緣我哋可以再嚟過，我哋今世過得好開心，係咁多。你要享受你自己嘅餘生，真係唔好掛住我。」

面對摯愛離去，一向樂觀開朗的Sabrina曾經難以釋懷：「我跟其他人一樣會問『點解會畀一個咁嘅結果我哋呢？』、『點解唔可以再同我耐啲？』」就連最愛的跳舞比賽，Sabrina也失去了衝勁：「當有日發覺原來冇人再去欣賞我好，冇人再去話我唔好，我就好似冇咗嗰個動力。」縱然心痛難耐，日子還是要過，Sabrina後來想起自己仍背負着女兒、母親、婆婆等多重身份，決定勇敢生存：「唔可以再沉溺喺唔開心嘅情緒入面，要做番自己應該做嘅嘢。」

正如方東昇的旁白：「只要愛過、痛過、努力過，人生就冇白過。」Sabrina逐步走出喪夫之痛，她感恩當天受訪，留下珍貴回憶：「我覺得你哋上次嚟拍呢一段，係上天畀我哋嘅一份禮物。佢喺醫院時，只有一件事我覺得好遺憾，就係佢冇遺言，呢段（錄影）當時畀到我內心好大安慰，亦令Frankie可以『親自』喺喪禮同親友道別。」

「平凡人生不平凡，簡單道理不簡單」，方東昇最後透過旁白，感激所有接受過節目訪問的「平凡人」能夠拿出勇氣，成就《尋人記》。

Frankie與Sabrina的故事感動無數網民，昨晚網民於討論區洗版式留言表示「感動」及「爆喊」，並認真留言謂要「珍惜眼前人」，網民還不忘感謝《尋人記》系列整個團隊，並希望無綫開第3輯。