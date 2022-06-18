生酮火鍋食過未？另有多款甜點輪住上

要數近年飲食潮流大熱之一可以說是生酮飲食，巴絲打見得最多的不外乎是甜品與西餐，最近就有餐廳推出別開生面的生酮火鍋，仲有咖啡店推出無麩質生酮下午茶盛宴，無論巴絲打是火鍋迷定甜品迷，都一樣可以趁機大擦，「營」住飽！

全港首登場

大家可有想過，重慶麻辣火鍋與生酮飲食拉上等號呢？沒有吧！而渝味曉宇重慶老火鍋就請來生酮飲食達人Lydia Tong，合作設計出別開生面的生酮火鍋菜單，由即日至8月31日期間供應。生酮火鍋湯底有養生花膠雞鍋，用上三黃雞加入花膠、新鮮蟲草花、杞子及雞湯等熬製，餐廳亦貼心地提供鴛鴦鍋底，可選生酮湯底加傳統大紅重慶麻辣湯底都無問題！火鍋料方面，則有海帶製成的海帶麵，接近零卡，質感爽脆；另一款以肉質香嫩多汁的特選嫩雞肉，適合低碳高蛋白的生酮飲食。火鍋又怎少得醬料，餐廳有多款適合生酮人士享用的調味料，好似生酮雞粉、生酮醬油、生酮糖，更有多款生酮飲料供應，包括青檸梳打、生酮雜莓梳打 、生酮雜莓汁雞尾酒，均以生酮糖代替。

聯乘作下午茶

要數最多人認識的生酮美食，首選甜點，咖啡店INFINITI C與護膚品牌KORRES早前合作，推出期間限定「下午茶盛宴」（兩位用），以品牌王牌護膚系列而設計，秉承以天然、抗醣、抗氧化的準則精心配搭及嚴選食材製作出各款無麩質生酮美點，有精選三文治、自家製鹹點、自家製無麩質餅點、無麩質生酮鬆餅及飲品。當中有多款生酮美食，包括煙三文魚生酮多士、生酮士多啤梨玫瑰酒意式奶凍、生酮玫瑰酒雜莓蛋糕，而無麩質生酮鬆餅更會搭配自家製生酮士多啤梨果醬添呢！享用愛琴海風情健康美點之餘，更可獲贈一系列護膚品牌旗艦級護膚產品，有潔面乳、滋養保濕面霜、面膜、晚霜、精華等共12件王牌旅行套裝，盡情食用同時美顏護膚，爽！