王心凌自爆成世做過最叛逆的事：交媽媽不喜歡的男友！

台灣女星王心凌近日上內地真人騷《乘風破浪》人氣翻幾番，昨日（17日）播出的第二次公演中，王心凌跟譚維維同台唱搖滾歌曲《山海》，大獲好評。事後節目組播出花絮，譚維維事前笑說要把王心凌最叛逆那面逼出來，王心凌則表示，回想這一輩子似乎真的沒有甚麼真正叛逆的時期，譚維維笑回：「我一直在叛逆！」王心凌即說：「因為我媽太兇了，我想我最叛逆的就是交了她不喜歡的男友！」

譚維維表示，小時候她的狀況相反，是她媽媽交了一個譚維維不喜歡的男友，當年譚維維父親是因為病逝，讓譚維維覺得媽媽像背叛了她，後來媽媽跟男友感情還是很好，王心凌即說：「我小的時候很鼓勵我媽談戀愛！」狀況完全相反，王心凌的父母是在她小學時離異。

譚維維嘆氣表示，自己是到了30歲才開始懂得設身處地替媽媽着想，認為她還是有權利追求愛情，王心凌若有所思點點頭，但也罕見證實交過媽媽反對的男友，而她過去和范植偉和姚元浩的兩段戀情備受矚目，有粉絲留言表示：「心凌好好搞事業，別為男人流淚了」、「好心疼，這個女生真的很懂事」、「如果是父母不喜歡的還是不要交往了」、「這個聽媽媽的吧！」