十八年後2.0︱譚俊彥陳山聰否認係兇手　剝衫晒肌嘆冇啖好食

藝人譚俊彥（Shaun）與陳山聰今日（18日）出席無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》宣傳活動，Shaun先獨唱一曲，再與山聰及曹永廉合唱《單車》以慶祝父親節。對於全城競猜誰是劇中兇手，Shaun和山聰均揚言自己並非兇手，Shaun說：「之後仲有個伏筆，但現時為止冇人估到。」山聰笑言網民有很多創作空間。兩人的角色開始暴露渣男真面目，2人笑言怕出街畀人打，問到會否擔心影響好爸爸形象及有否讓小朋友收看？Shaun說：「好多家長朋友都話唔畀小朋友睇，呢套劇啱喜歡懸疑題材嘅觀眾。」山聰稱其兒子年紀細，看不明白劇情，只認得他的樣子。

談到劇中不乏情慾場面，被指灑鹽花，山聰認為還算可以：「多呢啲先好睇，成日殺人唔好睇，唔止我哋呢套劇，韓劇都有加入呢啲元素，令個人物關係緊扣啲同有背叛感覺，觀眾之前覺得成日都係用口講，所以今次就做出嚟。」劇中男演員不時要露肉晒肌，反而女演員就幸免，Shaun即有感而發：「我除衫除咗好多年，都未食過一餐飽飯。」山聰附和說男演員好陰功，要變「肉男」：「因為女演員有底線，男演員上身冇底線，我由3年前拍呢套劇第一輯到依家都係要除衫，監製要求，我哋配合，要Keep好身形，有豬腩肉點搞，就算做咗爸爸級都可以好弗，唔關年齡事。」Shaun自言每次食完飯都要上跑步機鍛煉一番。

明天（19日）是父親節，Shaun透露明天要飛馬來西亞工作，故今晚會提早食飯慶祝 :「不過唔知約唔約到我阿爸，佢仲忙過我，隨緣啦！（收到咩禮物？）勞作都有，我喺屋企嘅地位係司機，有冇禮物冇所謂，最緊要佢哋身體健康。」山聰就開心表示收到兩個囝囝親手做的勞作禮物：「真係好窩心，雖然唔係貴重，但收到好感動。我已經訂咗餐廳，點都要囝囝同我慶祝，趁佢細個仔癡我時候就要一齊慶祝，大個咗未必肯。」Shaun笑言可能兒子將來長大只會跟女友爸爸慶祝。