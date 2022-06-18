車震未夠激！趙希洛預告會打野戰：人生中最難忘

藝人龔嘉欣與趙希洛今日（18日）出席無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》宣傳活動，兩人同時否認是劇中兇手。嘉欣表示劇中將會告別眼鏡娘的造型 ：「原來網民好鍾意我呢個造型，監製話我未試過戴眼鏡造型，所以就試吓，感覺可愛啲。」至於趙希洛在劇中不止有大露背又跟何啟南上演車震，問她還有沒有更激場面？她說：「仲會有一場係我同何啟南，係我人生中最難忘，終極激戲，我哋繼車震之後，會有野戰，拍攝當日落雨，成身濕晒，但都冇停照拍。」不過今次冇份露肉的嘉欣卻嫌對方露得不夠：「你着得太多衫。」趙希洛笑言：「留番畀你！或者留番套劇拍3.0先豁出去。」嘉欣稱趙希洛已經大露背，自己無謂搶Fo，趙希洛就話要大家開心Share一齊露。

對於有網民認為劇集經常灑鹽花，嘉欣即時指著趙希洛說：「你最鹹。」趙希洛自嘲：「我係最肥嗰個，唔明點解由最肥嗰個露，減到我暈，減咗差唔多10磅，我係肥底好難減，有時食嘢，Shaun（譚俊彥）就會話我你仲食。」又指好姊妹黃智雯看完劇也忍不住打給她表示演得好激。

對於Shaun及山聰指男演員經常要露肉，女演員就豁免，嘉欣笑言：「係呀，有場戲喺我叫Shaun除衫架！（咁好唔公平？）睇肌肉好睇啲。」另外，嘉欣透露將有一幕戲會狂摑Shaun：「拍之前我有叫佢原諒我，拍完之後我有同佢講對唔住，我有少少刮花佢塊面，因為我真係打得佢好大力，同打咗好多巴，我成世人未試過咁大力打人。」