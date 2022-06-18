本日日本：紅彗星馬沙專用漢堡　味道竟然係……

日本麥當勞又有新攪作，今次聯乘《機動戰士高達》中的紅彗星馬沙，於6月22日起期間限定發售「辛辣雙層牛肉芝士漢堡」、「紅色大蒜照燒漢堡」及「新人類白色三層牛肉芝士漢堡」共三款專用漢堡。「辛辣雙層牛肉芝士漢堡」之前曾經推出，加入了辣味芝士及切片墨西哥辣椒，口感超刺激，因此載譽歸來。作為今次重點的「紅色大蒜照燒漢堡」以加入番茄汁的紅色麵包為賣點，襯番紅彗星的主題色，醬汁加入能引出大蒜香味的智利辣椒，搭配多汁漢堡及煙肉，引發多重滋味。另一款「新人類白色三層牛肉芝士漢堡」則用了三片白色的濃厚車打芝士取代原本的芝士，再加上三層牛肉，雖然不是馬沙的「三倍速」，但也有「三倍分量」。另有兩款凍飲，「紅色能量」Mac Fizz是加入了蜂蜜及比咖啡更提神的瓜拿納所炮製的有汽飲品，飲完精神充沛，而「紅色能量」Mac Float則額外添加了雲呢拿雪糕，夏天最啱飲！此外，只要智能電話裝上日本麥記的App，啟動該App並用鏡頭對着包裝紙即可玩測出你是《機動戰士高達》中哪個角色的遊戲，只需答3條問題再自拍便可得知答案，總共有多達100角以上的角色有機會出現，讓你有得食又有得玩！