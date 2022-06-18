訂婚後首現身！陳家樂爆造人大計　連詩雅隨時大住肚出嫁

劇集《獅子山下的故事》今日（18日）在灣仔舉行開播儀式，有份主演的演員包括陳家樂、洪卓立、許雅婷、熊黛林和鍾浠文，聯同劇集總編劇陳寶華、監製李國立、英皇主席楊受成和楊政龍等出席。而身在內地未能出席的胡杏兒透過視像受訪。

陳家樂與連詩雅早前秘密訂婚，今日家樂訂婚後首次現身，而同劇的連詩雅則沒有出席。家樂認人逢喜事，因太耐冇受訪現場有點緊張，笑言緊張過求婚時，因為求婚是理所當然都是講真話，洪卓立在旁催問：「你哋幾時結婚？」家樂表示有好消息會公布，求婚後還未正式坐低同雙方家長傾，聘禮更加未講。對於先斬後奏瞞着家人求婚，他表示家人都好錫他，故冇所謂，透露嫲嫲好開心，更買定龍鳳鈪，問會否給嫲嫲快點生孫兒，家樂嚇到咳了聲，稱暫時未有計劃。點知洪卓立加一腳：「可能有意外呢？」家樂坦言希望籌備結婚和造人可以同步進行，不過有兩部戲在手，工作排到年底，生仔方面，冇特別好想，會順其自然，並透露最快明年會先註冊。

早前被爆他和連詩雅同居試婚，他稱未婚妻上他家幫手照顧狗仔，並非同居，問到是否半同居時？他說：「有時間就見，多謝關心。」他透露在《獅》中只有1、2場群戲與連詩雅同場，表示未來若角色合適也不介意合作。至於婚禮想向湯怡取經：「湯怡龍鳳鈪戴到手踭，我要戴到膊頭。」笑言向老闆𢱑到首飾就會同大家講，稱入行近廿年，收到好多圈中人祝福，希望婚禮可以大搞，不過都要睇疫情而定。

洪卓立感情上亦有着落，與女友劉沛蘅（Hillary）正在熱戀中，他表示將來偏向旅行結婚，但不會是短期內的事，現在只希望每年跟女友慶祝生日，他又笑指家樂提高了男士求婚儀式的標準，不敢跟家樂相提並論，平日只跟家樂交流投資心得。他稱知道公司同事對他拍拖感到好開心，他說：「好多謝大家睇好我哋。」將來希望工作上可與女友合作。