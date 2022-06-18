小島秀夫加盟　Xbox勁爆作品公開

遊戲市場近期新消息浪接浪，繼PlayStation早前舉行「State of Play」線上發布會公開多個新作後，對手Xbox亦於日前舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」，宣布將於未來12個月推出50款作品及原創新遊戲，並宣布Xbox Game Studios將與知名製作人小島秀夫旗下Kojima Productions合作，利用雲端為Xbox創作一款業界從未見過的全新遊戲。

現時所知勁作包括星際角色扮演遊戲《Starfield》、物理準確性大幅提升的賽車遊戲《Forza Motorsport》、神作續篇《Diablo 4》及以吸血鬼為題材的《Redfall》等。另外還有玩法創新如偵探遊戲《Pentiment》、未來生存遊戲《Ark 2》 、搞笑科幻射擊遊戲《High on Life》和以童話故事為背景的《Ravenlok》。以上大部分作品均會在Xbox Series X|S主機及Windows PC推出，並在首天加入Xbox Game Pass和PC Game Pass。