【Zac玩Zac食】教主陪住慶生之旅

今年生日又冇得去日本旅遊，朋友話沙田港鐵站商場旁的酒店的房間剛重新裝修完，全新裝潢的高級客房面向沙田公園及城門河，景致優美又開揚，決定為自己來個「閒悠和食滋味」慶生之旅！

雖然酒店現在有個住宿計劃，只需每晚HK$1,500起，便可入住全新高級客房，及兩位住客於退房當日可免費享用位於大堂的和食居酒屋周末半自助午餐，但係我想同朋友食晚餐慶祝生日，所以都係分開訂房，又可以品嘗周末半自助晚餐，每2位客人可免費獲贈廚師發辦雞尾酒2杯，而好似我咁於生日月份惠顧就更可享85折優惠。

無間斷享受完一連串豐盛和洋美食後，全晚的高潮絕對係個生日蛋糕！講真生日正日同朋友一齊慶祝，有蛋糕是常識吧，但個震撼感係來自這個教主Mr. Stranger造型嘅3D蛋糕，除咗教主嘅造型和場景完全神似之外，最驚喜係星期四先出嘅新歌King Kong造型照，在星期六的蛋糕已經出現，那份驚喜絕非筆墨所能形容。

各位鏡粉如果想知喺邊度訂，可以喺專欄最尾我的IG內DM我話你知啦！

Profile：Zacky Sun

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